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В Росії другий день горять виробництва двигунів для техніки РФ - подробиці

Анна Косик
4 червня 2025, 14:50
168
Місцева влада замовчує причину займань на заводах.
пожар на моторном заводе РФ
Пожежа спалахнула в одному із цехів заводу / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот з відео

Головне:

  • У Ярославлі загорівся моторний завод "Автодизель"
  • 2 червня подібна пожежа спалахнула на Заволзькому заводі
  • Причини займань в РФ не називають

У ніч на 4 червня у виробничому цеху моторного заводу "Автодизель", що у місті Ярославль країни-агресорки Росії, зайнялася масштабна пожежа. Як повідомляють росЗМІ, на цьому підприємстві росіяни виготовляли двигуни для військової техніки РФ.

Вогонь здійнявся на площі 400 кв. м, пожежники локалізували та загасили відкрите полум'я. В МНС Росії приховують причини займання та стверджують, що розпочалося відповідне розслідування.

відео дня

Важливо зазначити, що цей завод у травні поточного року завод був внесений до санкційного списку США через свою роль у виробництві двигунів для техніки армії РФ.

Що цікаво, менше двох діб тому, 2 червня, аналогічна ситуація трапилася на промисловому об'єкті і Нижньогородській області Росії. Там горів Заволзький моторний завод.

Пожежі на важливих для ВПК РФ об'єктах - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони уразили ПАТ "Енергія", що у місті Єлець Липецької області.

Нещодавно також на території заводу Авангард, що у країні-агресорці Росії, виникла пожежа. РФ залучала цей завод до виробництва засобів для терору та вбивств мирного населення нашої країни.

Раніше українські захисники провели серію успішних ударів по ключових підприємствах воєнно-промислового комплексу РФ. Уражено АТ "Кронштадт", заводу "Радуга", АТ "Ангстрем" та Дмитрівський хімкомбінат.

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Що відомо про Ярославський моторний завод?

Ярославський моторний завод — машинобудівельне підприємство в місті Ярославль, Росія. За час свого існування завод випускав багато моделей вантажівок, тролейбусів, військової техніки. Зараз він спеціалізується на виробництві дизельних, електричних, інших двигунів та запчастин, пише Вікіпедія.

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