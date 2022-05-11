Контрудар на Запоріжжі: ЗСУ зайняли нові рубежі, ворог відступив з втратами

Знищено кілька одиниць автомобільної та броньованої техніки, більше десятка ворожого особового складу.
Бійці Збройних сил України в Запорізькій області на окремих ділянках зуміли просунутися вперед і закріпитися на нових рубежах.
Про це йдеться в повідомленні Запорізької окремої бригади територіальної оборони в соцмережі Facebook.
Зазначається, що Сили оборони Запорізького краю спільно з воїнами бригади знищили кілька одиниць автомобільної та броньованої техніки, більше десятка ворожого особового складу.
"Деякі підрозділи бригади змогли просунутися вперед і закріпитися на нових позиціях", - додали в Запорізькій бригаді ТрО.
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Раніше повідомлялося про те, що російські окупанти зосереджують основні зусилля для недопущення українського наступу і просування до українсько-російського кордону, проводять розвідку на північ і північний схід від Харкова.
Найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.
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