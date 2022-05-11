Контрудар на Запоріжжі: ЗСУ зайняли нові рубежі, ворог відступив з втратами

У Запорізькій області ЗСУ просунулися вперед / Facebook/110tro

Бійці Збройних сил України в Запорізькій області на окремих ділянках зуміли просунутися вперед і закріпитися на нових рубежах.

Про це йдеться в повідомленні Запорізької окремої бригади територіальної оборони в соцмережі Facebook.

Зазначається, що Сили оборони Запорізького краю спільно з воїнами бригади знищили кілька одиниць автомобільної та броньованої техніки, більше десятка ворожого особового складу.

"Деякі підрозділи бригади змогли просунутися вперед і закріпитися на нових позиціях", - додали в Запорізькій бригаді ТрО.

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Раніше повідомлялося про те, що російські окупанти зосереджують основні зусилля для недопущення українського наступу і просування до українсько-російського кордону, проводять розвідку на північ і північний схід від Харкова.

Найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.

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