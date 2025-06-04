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Ціни впали вже на 38%: в Україні різко дешевшає популярний продукт

Марія Николишин
4 червня 2025, 11:20
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Є декілька причин зниження цін на цей овоч.
Ціни впали вже на 38%: в Україні різко дешевшає популярний продукт
Ціни на капусту в Україні / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Капуста нового врожаю стрімко дешевшає
  • Це пов’язано із сезонним збільшенням пропозиції продукції
  • Також рясні опади негативно позначилися на якості продукції

В Україні продовжують стрімко знижуватись ціни на капусту нового врожаю. Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Зазначається, що тенденція зниження цін у даному сегменті пов’язана із сезонним збільшенням пропозиції продукції з місцевих господарств, хоча темпи її реалізації залишаються доволі стриманими.

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Так, за словами експертів, причин зниження цін на цю продукцію декілька:

  • по-перше, після періоду сильних дощів із грозами та градом погода майже по всій території країни стабілізувалася, на тлі чого збільшились обсяги пропозиції капусти врожаю 2025 року на ринку;
  • по-друге, підвищена вологість та рясні опади негативно позначилися на якості продукції.

Відомо, що сьогодні більшість виробників пропонують капусту нового врожаю до продажу по 13-22 грн/кг ($0,31-0,53/кг), що в середньому на 38% дешевше, ніж раніше.

"Незважаючи на обвал цін на капусту нового врожаю, цю продукцію на українських ринках все ще відвантажують у середньому втричі дорожче, ніж на початку червня 2024 року", - йдеться в повідомленні.

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, ціни на продукти в Україні неприємно дивують вже кілька місяців поспіль, особливо це стосується сезонних овочів, фруктів та ягід. Через весняні заморозки вартість черешні, суниці, вишні, слив, абрикосів і персиків може зрости до 30%.

Водночас, в Україні почала дешевшати картопля. У травні за кілограм картоплі українці в середньому платили 34,75 гривні, в той час як сьогодні у супермаркетах її можна купити вже за 30,90 гривень.

Крім того, ціни на яйця в Україні також змінилися. Порівняно із серединою травня нефасовані яйця категорії С1 подешевшали відразу на 0,69 грн за штуку, а порівняно з початком квітня вартість яєць знизилася на 1,44 грн за штуку.

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