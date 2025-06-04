Путіністка Анастасія Волочкова заговорила про те, що скоро стане бабусею.

https://glavred.net/starnews/rada-stat-babushkoy-volochkova-zagovorila-o-popolnenii-10670525.html Посилання скопійоване

Анастасія Волочкова, Аріадна Волочкова з нареченим / колаж: Главред, фото: instagram.com/volochkova_art

Коротко:

Про що повідомила балерина-путіністка

Коли у неї можуть з'явиться онуки

Балерина-путіністка Анастасія Волочкова, яка з одного скандалу занурюється в інший, повідомила, що чекає онуків від своєї дочки Аріадни.

Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, балерина розповіла, що дочка її живе окремо разом зі своїм чоловіком. "У мене зараз дуже щільний графік, не вдається постійно приїжджати в гості. З нетерпінням чекаю на онучку чи онука. Буду рада стати молодою бабусею", - поділилася Волочкова.

відео дня

Волочкова з дочкою і зятем / instagram.com/volochkova_art

Скандальна балерина також додає, що в її доньки та її чоловіка все добре і преса знову навішала ярлики.

"Ви знаєте, мені дуже приємно спостерігати за ними. У них усе попереду. Я відчуваю, що вони люблять одне одного, і від душі радію. Преса пише багато бруду про чоловіка моєї доньки, що вони не поставили печатку, що він бідний, і подібну фігню. Але, вибачте, це далеко не ваша справа. І хлопці якось самі розберуться, як їм жити і що робити", - каже танцівниця.

Раніше Волочкова, за інформацією преси, влаштувала скандал на весіллі дочки. Ба більше, вона навіть побилася з нареченим і швидко покинула урочистий захід.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред розповідав, що відомий російський шоумен Рустам Солнцев розмазав балерину-путіністку Анастасію Волочкову через її звернення до Алли Пугачової.

Також балерина Анастасія Волочкова зізналася, що не може побороти важку хворобу вже багато років. Вона розкрила, через що за хвилину може вкритися пухирями.

Вас також може зацікавити:

Хто така Анастасія Волочкова? Анастасія Волочкова - російська артистка балету, танцівниця, громадський діяч.

Заслужена артистка РФ (2002), народна артистка Карачаєво-Черкесії (2006) і Північної Осетії-Аланії (2007). Лауреатка Міжнародного конкурсу імені Сержа Лифаря, володарка призу "Benois de la Danse" (2002).

Після анексії Криму, в інтерв'ю українському телеканалу 1+1 у квітні 2014 року в Києві зазначила, що для неї Крим завжди буде частиною України і "мені соромно за Росію". Зараз проживає в терористичній РФ і підтримує режим Кремля.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред