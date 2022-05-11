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Окупантів "покришили" разом з технікою: на сході ЗСУ знищили сотні рашистів

11 травня 2022, 08:20

На території Донецької та Луганської областей захисниками та захисницями України за минулу добу відбито 12 атак.

ВСУ
ЗСУ знищують окупантів РФ разом з технікою / УНІАН

За попередню добу підрозділами протиповітряної оборони Повітряних Сил і сухопутних військ були вражені 4 ворожих БПЛА типу Орлан-10. Крім того, однією з бригад десантно-штурмових військ ЗСУ був знищений один вертоліт окупантів РФ Мі-24.

Авіація Повітряних сил на певних напрямках продовжувала наносити противнику вогневі удари з повітря і підтримувати бойові дії підрозділів наших військ, йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.

На території Донецької та Луганської областей захисниками та захисницями України за минулу добу відбито 12 атак ворога, знищено 12 танків, 4 артилерійські системи, 19 одиниць бойової броньованої техніки, 7 автомобілів та дві одиниці спеціальної інженерної техніки противника.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід було ліквідовано до 260 окупантів, йдеться в повідомленні ОТУ в Facebook.

Зазначається, що протягом доби, 10 травня, в районі оперативно-тактичного угруповання Схід російські фашистські війська здійснили 4 атаки.

Крім ліквідації особового складу, наші військові знищили 4 танки, 2 БТР і 2 БМП, 4 САУ, 7 АТТ і 2 БПЛА.

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Раніше повідомлялося про те, що російські окупанти зосереджують основні зусилля для недопущення українського наступу і просування до українсько-російського кордону, проводять розвідку на північ і північний схід від Харкова.

Найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.

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ЗСУ війна Росії та України
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