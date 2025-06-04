Спека та +32 градуси: які області України накриє суха та сонячна погода

Ви дізнаєтесь:
- Якою буде погода 5 червня
- В яких областях можливі грозові дощі
Погода в Україні до кінця тижня буде дуже теплою, до спеки, із періодичними грозовими дощами на заході та півночі. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.
За її словами, завтра, 5 червня, практично по всій території України буде сухо та сонячно, лише ввечері у західних областях - чергові грозові дощі.
Температура повітря у четвер знову підвищиться - скрізь в Україні +25…+30 градусів, на заході місцями до +30…+32 градусів.
"Південний вітер завтра може бути сильним, до штормових поривів, у західних областях", - наголосила синоптикиня.
Погода в Києві
У Києві 5 червня передбачається суха погода з температурою повітря +26…+28 градусів.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха говорила, що погода в Україні у перший тиждень літа буде мінливою. У низці областей в найближчі дні буде досить спекотно, подекуди температура повітря навіть може піднятися до +32 градусів. Але при цьому в частині областей очікуються дощі з грозами.
Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух розповіла, що літо 2025 року в Україні буде спекотнішим, ніж торік. Середня за сезон температура повітря буде на один-два градуси вищою за норму.
Водночас, метеоролог Ігор Кібальчич заявив, що погода в Україні на початку червня буде по-літньому теплою із денними показниками максимальної температури в межах +27…+32 °С.
Читайте також:
- Кохання поруч: яким 5 знакам зодіаку зірки подарують романтику в червні 2025
- Гороскоп Таро на завтра 5 червня: Дівам - нова пристрасть, Стрільцям - не боятися
- Китайський гороскоп на завтра 5 червня: Кроликам - борги, Козлам - суперечки
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред