Спека та +32 градуси: які області України накриє суха та сонячна погода

Температура повітря в Україні знову підвищиться.

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Прогноз погоди в Україні / фото: УНІАН

Ви дізнаєтесь:

Якою буде погода 5 червня

В яких областях можливі грозові дощі

Погода в Україні до кінця тижня буде дуже теплою, до спеки, із періодичними грозовими дощами на заході та півночі. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, завтра, 5 червня, практично по всій території України буде сухо та сонячно, лише ввечері у західних областях - чергові грозові дощі.

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Температура повітря у четвер знову підвищиться - скрізь в Україні +25…+30 градусів, на заході місцями до +30…+32 градусів.

"Південний вітер завтра може бути сильним, до штормових поривів, у західних областях", - наголосила синоптикиня.

Погода на 5 червня / фото: meteoprog

Погода в Києві

У Києві 5 червня передбачається суха погода з температурою повітря +26…+28 градусів.

Погода в Києві / фото: meteoprog

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха говорила, що погода в Україні у перший тиждень літа буде мінливою. У низці областей в найближчі дні буде досить спекотно, подекуди температура повітря навіть може піднятися до +32 градусів. Але при цьому в частині областей очікуються дощі з грозами.

Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух розповіла, що літо 2025 року в Україні буде спекотнішим, ніж торік. Середня за сезон температура повітря буде на один-два градуси вищою за норму.

Водночас, метеоролог Ігор Кібальчич заявив, що погода в Україні на початку червня буде по-літньому теплою із денними показниками максимальної температури в межах +27…+32 °С.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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