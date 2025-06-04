Купив долари і залишився в мінусі: як не 'прогоріти' на валютних курсах

Для отримання прибутку від обміну валют необхідно уважно аналізувати ринок та вчасно приймати рішення.

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Яку валюту вигідніше купувати зараз / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

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Чи варто зараз продавати валюту

Яку валюту вигідніше купувати

В Україні курс американського долара продовжує демонструвати нестабільність. Для тих, хто уважно слідкує за динамікою валютного ринку, коливання можуть стати можливістю для заробітку — за умови вдалого моменту обміну. Журналісти Телеграфа вирішили дослідити ситуацію на прикладі купівлі-продажу 100 доларів.

Згідно з даними архіву Міністерства фінансів України, на початку січня 2025 року долар коштував у середньому 42,45 грн. Тож, придбавши 100 доларів, українець витратив би 4245 грн.

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Однак уже в травні, якщо ці ж долари продати, можна було отримати лише 4120 грн. Це означає, що замість прибутку особа зазнала збитків у розмірі 125 грн, адже курс на купівлю знизився до 41,20 грн.

Цей приклад показує, що короткострокові валютні інвестиції не завжди є вигідними, а в деяких випадках можуть призвести до втрат.

Курс долара США / Інфографіка: Главред

Економіст Андрій Забловський, очільник Секретаріату Ради підприємців при Кабінеті Міністрів, не радить продавати долари. Навпаки — за його словами, краще купувати валюту, поки її курс не почав рости.

"Євро поки дорогі, купувати не варто, якщо вони найближчим часом не будуть використані для розрахунків", - підсумував експерт в коментарі ТСН.

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що гривня різко послабила позиції. В НБУ розповіли, яким буде курс долара і євро 4 червня.

А напередодні, 3 червня, НБУ встановив офіційний курс долара США на рівні 41,61 грн/дол., що на 9 копійки більше, ніж попереднього банківського дня. Таким чином, курс євро та долара "полетів" вгору.

Своєю чергою банкір Ганна Золотько розповіла, чого чекати на ринку валют у червні. За її словами, ситуація на валютному ринку залишається стабільною.

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