Купив долари і залишився в мінусі: як не 'прогоріти' на валютних курсах

Ключове:
- Чи варто зараз продавати валюту
- Яку валюту вигідніше купувати
В Україні курс американського долара продовжує демонструвати нестабільність. Для тих, хто уважно слідкує за динамікою валютного ринку, коливання можуть стати можливістю для заробітку — за умови вдалого моменту обміну. Журналісти Телеграфа вирішили дослідити ситуацію на прикладі купівлі-продажу 100 доларів.
Згідно з даними архіву Міністерства фінансів України, на початку січня 2025 року долар коштував у середньому 42,45 грн. Тож, придбавши 100 доларів, українець витратив би 4245 грн.
Однак уже в травні, якщо ці ж долари продати, можна було отримати лише 4120 грн. Це означає, що замість прибутку особа зазнала збитків у розмірі 125 грн, адже курс на купівлю знизився до 41,20 грн.
Цей приклад показує, що короткострокові валютні інвестиції не завжди є вигідними, а в деяких випадках можуть призвести до втрат.
Економіст Андрій Забловський, очільник Секретаріату Ради підприємців при Кабінеті Міністрів, не радить продавати долари. Навпаки — за його словами, краще купувати валюту, поки її курс не почав рости.
"Євро поки дорогі, купувати не варто, якщо вони найближчим часом не будуть використані для розрахунків", - підсумував експерт в коментарі ТСН.
Курс валют в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що гривня різко послабила позиції. В НБУ розповіли, яким буде курс долара і євро 4 червня.
А напередодні, 3 червня, НБУ встановив офіційний курс долара США на рівні 41,61 грн/дол., що на 9 копійки більше, ніж попереднього банківського дня. Таким чином, курс євро та долара "полетів" вгору.
Своєю чергою банкір Ганна Золотько розповіла, чого чекати на ринку валют у червні. За її словами, ситуація на валютному ринку залишається стабільною.
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Що таке Національний банк України?
Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".
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