Окупанти не зможуть обстрілювати околиці Харкова: в Інституті вивчення війни розкрили успіхи ЗСУ

На Харківщині ЗСУ наблизилися до кордону Росії / Фото Reuters

Український контрнаступ на північ від Харкова 10 травня продовжував успішно відтісняти російські війська до російсько-українського кордону.

Також українські захисники продовжили наступ на північ від нещодавно звільненого Старого Салтова і звільнили кілька міст на північ від Харкова. Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російські сили з району Ізюма передислокуються на північ, щоб спробувати послабити тиск контрнаступу ЗСУ та перешкодити подальшому просуванню на північ до кордону з Росією.

"Український контрнаступ, найімовірніше, продовжить відволікати російські війська та ресурси від розгортання на інші напрямки наступу, де бойові дії також були зупинені успішною українською обороною", – повідомляють в Інституті вивчення війни.

Фото understandingwar.or

Експерти прогнозують, що контрнаступ завадить російській артилерії обстріляти північно-східні околиці Харкова, потенційно дозволить українським силам погрожувати російським тилам своїми обстрілами і подальшими атаками. В результаті успішне проведення таких дій паралізує наступальні операції окупантів в районі Ізюма.

Як повідомили вранці 11 травня в Генштабі ЗСУ, найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.

Окупанти намагаються не допустити просування наших військ у напрямку державного кордону України, здійснюють ведення розвідки на північ і північний схід від міста Харків.

читайте такожЗСУ розгромили підрозділ морської піхоти РФ, який втік з-під КиєваТакож у Генштабі розповіли про втрати окупантів за минулу добу. Підрозділами протиповітряної оборони Повітряних Сил і сухопутних військ були уражені 4 ворожих БПЛА типу Орлан-10. Крім того, однією з бригад десантно-штурмових військ ЗСУ був знищений один гелікоптрер окупантів РФ Мі-24.

На території Донецької та Луганської областей захисниками та захисницями України за минулу добу відбито 12 атак ворога, знищено 12 танків, 4 артилерійські системи, 19 одиниць бойової броньованої техніки, 7 автомобілів та дві одиниці спеціальної інженерної техніки противника.

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