РФ може вдарити по Україні потужною зброєю: ЗМІ оприлюднили чотири сценарії

Британський полковник припустив, на що може піти Путін через бажання виграти війну в Україні.

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Які цілі в Україні Путін може обрати для ядерного удару / Колаж: Главред, фото Міноборони РФ, kremlin.ru

Що повідомив Кемп:

Для РФ єдиною можливістю примусити Україну здатись є застосування ядерної зброї

Росія може вдарити по скупченню українських військових і техніки

Малоймовірним варіантом є скидання ядерної бомби на українські міста

З початку повномасштабного вторгнення країни-агресорки Росії в Україну кремлівський диктатор Володимир Путін неодноразово погрожував Києву застосуванням тактичної ядерної зброї.

Британський полковник Річард Кемп вважає, що очільник РФ усвідомлює те, що тепер лише ядерна зброя може змусити Україну здатися. Про це пише видання DailyMail, яке оприлюднило 4 сценарії можливого застосування Путіним ядерного озброєння проти України.

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Найімовірнішим варіантом є те, що зброю Кремль націлить на скупчення українських військових та їхньої техніки на лінії фронту. При цьому Кемп наголосив, що Україна максимально "розпорошує" свої війська, тому ефект від такого удару був би, скоріше, психологічний.

Ще одним ймовірним варіантом британський полковник вважає удар ядерною зброєю по українському аеродрому. Таким чином РФ могла б помститися за знищення десятків бомбардувальників під час операції "Павутина".

Операція СБУ "Павутина" / Інфографіка: Главред

Найгірші наслідки від застосування ядерної зброї Росією можуть бути у випадку атаки на одну з атомних електростанцій. Радіоактивні опади від розірваного реактора завдали б неабиякої шкоди навколишньому середовищу. Такий удар міг би перевершити за наслідками навіть Чорнобильську катастрофу.

Останній варіант майже неможливий, але Кемп все ж його озвучив. Мова йде про скидання ядерної бомби на одне з великих українських міст, як от Одеса чи Київ.

Погрози РФ щодо застосування ядерної зброї - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що нещодавні заяви російського диктатора Володимира Путіна про ймовірність застосування ядерної зброї у війні проти України є продовженням усталеної тактики залякування.

Раніше також в ЦПД повідомляли, що навіть теоретичне бажання застосувати ядерну зброю зашкодить самій Росії набагато більше. Бо проти цього - весь світ. А Росія досі тримається лише на енергоресурсах, які в неї ще купують.

Напередодні стало відомо, що щоразу, коли Росія стикається з труднощами - наприклад, новими поставками озброєнь Україні, перетином так званих "червоних ліній" або навіть втратами позицій - з’являються "клоуни" Путіна, "які починають лякати світ заявами про радіоактивний пил, про те, що "весь світ буде в труху".

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Що відомо про Daily Mail Daily Mail - британська щоденна таблоїдна газета середнього сегменту, заснована в 1896 році, а також новинний веб-сайт, що видається в Лондоні. Станом на 2020 рік це була найбільш високооплачувана газета у Великій Британії. Її сестринська газета The Mail on Sunday була заснована в 1982 році, шотландське видання було засноване в 1947 році, а ірландське - в 2006 році. Контент з газети з'являється на веб-сайті MailOnline, хоча веб-сайт управляється окремо і має власного редактора, повідомляє Вікіпедія.

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