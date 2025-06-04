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Деякі українці можуть отримувати одразу дві пенсії: що відомо про виплати

Даяна Швець
4 червня 2025, 14:15
189
Експерт дав чітке пояснення, хто в Україні має право на подвійну пенсію.
пенсионер, пенсия
Яка існує допомога людям з інвалідністю / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Сума пенсії по інвалідності залежить від групи інвалідності, віку її настання та наявності страхового стажу
  • Особи з інвалідністю з дитинства можуть отримувати І соціальну допомогу, І пенсію по втраті годувальника

Унаслідок повномасштабної війни в Україні, на жаль, кількість осіб з інвалідністю зросла як серед цивільного населення, так і серед військових. Такі громадяни мають право на грошову допомогу від держави для часткової або повної компенсації втрати працездатності. Незалежний пенсійний консультант Сергій Коробкін у розмові з УНІАН розповів, як оформити ці виплати, а також від чого залежить їхній розмір.

Пенсія по інвалідності у 2025 році - що впливає на суму?

Розмір такої пенсії залежить передусім від медичного висновку МСЕК та страхового стажу.

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"Види пенсії регулює закон "Про загальнообов’язкове пенсійне страхування". Вона призначається, якщо є інвалідність, наприклад, від загального захворювання, а залежить від віку, коли вона настала, та від наявності певного стажу. Спочатку прораховується звичайна пенсія, яка була б у людини такого віку, а потім від неї відраховують відсоток. Якщо це 1 група інвалідності, то виплачують 100% від пенсії за віком, якщо 2 група – це вже 90%, а розмір пенсії по інвалідності 3 групи становить лише 50% вікової", - каже експерт.

При цьому є нижній поріг: виплата не може бути меншою за 2361 грн.

Крім групи, на розмір впливає й причина інвалідності. Серед основних підстав:

  • інвалідність із дитинства;
  • загальні захворювання;
  • травми на виробництві;
  • професійні хвороби;
  • поранення або контузії під час бойових дій.

Як працює пенсійне забезпечення військових із інвалідністю?

Військовослужбовці мають іншу систему нарахування виплат.

"Є окремий законопроєкт про пенсійне забезпечення солдатів та постанова Кабміну №656 від 28 липня 2010 року, у яку з 1 березня було внесено зміни. Суми трошки помінялися", — продовжує експерт.

У 2025 році, згідно з останніми змінами, мінімальні суми становлять:

  • 3 група — 9478 грн,
  • 2 група — 13 829 грн,
  • 1 група — 16 847 грн.

Ці суми враховують грошове забезпечення військовослужбовця і не можуть бути нижчими.

Чи можливо отримувати дві пенсії одночасно?

У деяких випадках особа може отримувати одразу кілька видів допомоги.

"За законом, людина може отримувати лише одну пенсію — або за віком, або по інвалідності, або по втраті годувальника. Виключення є для осіб з інвалідністю з дитинства. Їм можуть нарахувати і державну соціальну допомогу через стан здоров'я у органах соцзахисту, і пенсію по втраті годувальника у Пенсійному фонді. Це можливо навіть якщо людина вже доросла, але недієздатна, і в неї помирає хтось з батьків чи чоловік-дружина, які відповідали за догляд", — роз’яснює експерт.

Чи чекати підвищення виплат по інвалідності в червні 2025 року?

У цьому місяці підвищень не передбачено, оскільки попередній перерахунок відбувся в березні.

"У минулі роки перерахунки з 1 квітня працевлаштованим пенсіонерам робили із запізненням, бо звітність подавалася раз на квартал. Цього року документ подається щомісяця, і тому процедуру зробили вчасно. Але багато хто по-старому повідомляє, що буде із запізненням", — пояснює експерт.

Статус інваліда в Україні - що відомо

Нагадаємо, як інформував Главред, в Україні заборонено мобілізувати осіб із встановленою інвалідністю, незалежно від її групи. Однак існує один єдиний випадок, коли когось з інвалідів можуть призвати до армії.

Також в Міністерстві юстиції нагадали, що статус інваліда війни не дадуть автоматично. В органі пояснили, хто може оформити статус інваліда війни, які документи потрібні для подання заяви та в яких випадках можуть відмовити у статусі.

Водночас в Міноборони нещодавно виступили з важливою ініціативою щодо працевлаштування. Так, в Україні ветерани та особи з інвалідністю отримають нові можливості для працевлаштування у сфері розмінування територій.

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Хто такий Сергій Коробкін?

Сергій Коробкін — відомий український експерт з пенсійного забезпечення та колишній співробітник Пенсійного фонду України. Він є одним з провідних фахівців, що надає роз'яснення та аналітичні коментарі щодо складнощів пенсійної системи України.

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