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Путін готується вести затяжну війну – розвідка США

11 травня 2022, 09:40

Російський диктатор може ввести в РФ воєнний стан, щоб посилити бойові дії в Україні, вважає глава американської розвідки.

путин российские военные
Путін готується вести затяжну війну – розвідка США/ Reuters

Президент країни-агресорки РФ може готуватися до ведення затяжної війни проти України. Оскільки зараз путінська армія постійно стикається з невдачами на фронті, для ескалації бойових дій Путін може вжити більш рішучих заходів, наприклад, запровадити в Росії воєнний стан.

Про це заявила глава Національної розвідки США Авріл Хейнс під час виступу в Сенаті у вівторок, 10 травня, пише CNN. За її словами, у найближчі місяці війна РФ проти України буде "непередбачуваною та ескалаційною".

Хейнс наголосила, що подальші кроки Путіна у його вторгненні в Україну зараз важко передбачити, адже амбіції російського диктатора пішли в розріз з нинішнім потенціалом російських військ.

Тому президент РФ може піти на ще рішучіші дії. Серед можливих кроків, на які він може піти – "введення воєнного стану, переорієнтація промислового виробництва або потенційна ескалація воєнних дій".

Чи застосує Путін ядерну зброю

Щодо можливого застосування ядерної зброї, то американська розвідувальна спільнота не вірить, що президент РФ зважиться на такий крок, якщо не відчує, що є загроза існуванню Росії.

США не очікують, що РФ найближчим часом застосує тактичну або бойову ядерну зброю – про це окремо від Хейнс заявив також генерал-лейтенант Скотт Беррієр, голова Розвідувального управління Міноборони.

Цілі Путіна в Україні

На думку Хейнс, амбіції російського президента значно ширші – вони не закінчуються лише на Донбасі, а сягають далеко за межі цього регіону.

"Навіть якщо вони досягнуть успіху, ми не впевнені, що бойові дії на Донбасі фактично покладуть край війні", – сказала очільниця розвідки США.

читайте такожДумають, як зменшити ганьбу: пропагандистам РФ наказали готувати росіян до можливої поразки у війніПутін хоче у найближчій перспективі захопити Донецьку та Луганську області, взяти під контроль Херсон і потенційно розширити сухопутний шлях у невизнане Придністров'я. Проте у розвідці США вважають, що путінській армії не вистачить нинішніх сил, щоб прокласти сухопутний коридор до невизнаної "ПМР" – для цього йому доведеться провести повну мобілізацію в РФ.

Чи можливі переговори між Україною та РФ

За словами глави американської розвідки, зараз і Україна, і Росія вважають, що можуть досягати прогресу воєнним шляхом. Тому в США зараз не бачать "життєздатного шляху переговорів, принаймні у короткостроковій перспективі".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін має намір на тлі безуспішної "спецоперації" в Україні оголосити воєнний стан в РФ. Путін може ввести воєнний стан в Росії з метою мобілізувати сили, кажуть у розвідці США.

Раніше у США підрахували, скільки російських генералів вже загинуло в Україні. За інформацією оборонної розвідки США, з 24 лютого 2022 року в Україні загинуло близько 10 російських генералів.

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