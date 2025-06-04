Служба чоловіків 60+ в ЗСУ: у Раді найближчим часом розглянуть законопроєкт

Підтримка законопроекту серед народних депутатів є.

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Служба в ЗСУ за контрактом / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Рада може розглянути законопроект про службу за контрактом осіб 60+

Наразі законопроект повинен пройти відповідні юридичні процедури

У Верховній Раді найближчим часом можуть розглянути закнопроєкт щодо проходження військової служби за контрактом особами, які досягли граничного віку перебування на військовій службі. Про це повідомив народний депутат, член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко, передає Укрінформ.

За його словами, комітет рекомендував Верховній Раді підтримати у першому читанні законодавчу ініціативу №13229.

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Федієнко зауважив, що перед винесенням до зали на голосування проєкт закону повинен пройти відповідні юридичні процедури, мають бути надані висновки профільних міністерств.

"В принципі, якщо ми отримали всі ці відповідні висновки і Головне юридичне управління надасть відповідний висновок, то законопроєкт потрапить, я думаю, найближчим часом в парламент", - наголосив він.

Федієнко також додав, що підтримка законодавчої ініціативи серед народних депутатів є.

Ступені придатності до військової служби / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, 6 травня Кабінет міністрів України вніс зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Відтепер передбачено відображення в Єдиному держреєстрі призовників, військовозобовʼязаних та резервістів відомостей про вручення військовозобовʼязаному або резервісту повістки на бланку.

Командир 93 ОМБр "Холодний Яр" Шаміль Куртков вважає, що в Україні знизять мобілізаційний вік до 18 років. За його словами, це реалії з якими, можливо, доведеться стикнутись.

Крім того, Кабінет Міністрів України 4 квітня 2025 року прийняв зміни до законодавства щодо нових правил мобілізації, що стосуються студентів і викладачів.

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Хто такий Олександр Федієнко? Олександр Федієнко — колишній голова правління Інтернет асоціації України. Народний депутат України 9-го скликання, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації, голова підкомітету цифрової інфраструктури, електронних комунікацій та смарт-інфраструктури, пише Вікіпедія.

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