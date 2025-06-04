У 37-річної популярної співачки діагностували рак

Співачка Джессі Джей повідомила невтішну новину у своєму Instagram.

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Джессі Джей повідомила погану новину / Колаж Главред, фото Instagram/jessiej

Коротко:

На якій стадії виявили хворобу у співачки

Як вона налаштована боротися

Співачка Джессі Джей повідомила, що у неї діагностували ранню стадію раку грудей.

37-річна зірка повідомила про діагноз в Instagram, заявивши, що планує зробити операцію після виступу на Capital's Summertime Ball, міні-фестивалі на лондонському стадіоні Вемблі, наприкінці цього місяця.

відео дня

Співачка зазначила, що останнім часом вона "то проходила, то не проходила обстеження".

Джессі Джей повідомила про хворобу / Фото Instagram/jessiej

"Рак - відстій у будь-якій формі, але я дотримуюся слова "рано", - сказала вона у відео зверненні. "Це дуже драматичний спосіб збільшити груди", - пожартувала вона.

"Я зникну на деякий час після Summertime Ball, щоб зробити операцію, і повернуся з величезними грудьми і ще більшою кількістю музики".

"Я просто хотіла бути відкритою і поділитися цим", - продовжила вона. "По-перше, тому що, егоїстично, я недостатньо про це говорю. Я не усвідомлюю це, тому що я так старанно працюю.

Співачці Джессі Джей діагностували рак / Фото Instagram/jessiej

Виконавиця, яка народила сина 2023 року, продовжила говорити, що діагноз дав їй "неймовірну перспективу". "Але, чесно кажучи, мені потрібно це переварити і поговорити про це, і мені потрібні обійми", - сказала вона фанатам.

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