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У 37-річної популярної співачки діагностували рак

Олена Кюпелі
4 червня 2025, 15:29
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Співачка Джессі Джей повідомила невтішну новину у своєму Instagram.
Джессі Джей повідомила погану новину
Джессі Джей повідомила погану новину / Колаж Главред, фото Instagram/jessiej

Коротко:

  • На якій стадії виявили хворобу у співачки
  • Як вона налаштована боротися

Співачка Джессі Джей повідомила, що у неї діагностували ранню стадію раку грудей.

37-річна зірка повідомила про діагноз в Instagram, заявивши, що планує зробити операцію після виступу на Capital's Summertime Ball, міні-фестивалі на лондонському стадіоні Вемблі, наприкінці цього місяця.

відео дня

Співачка зазначила, що останнім часом вона "то проходила, то не проходила обстеження".

Джессі Джей повідомила про хворобу
Джессі Джей повідомила про хворобу / Фото Instagram/jessiej

"Рак - відстій у будь-якій формі, але я дотримуюся слова "рано", - сказала вона у відео зверненні. "Це дуже драматичний спосіб збільшити груди", - пожартувала вона.

"Я зникну на деякий час після Summertime Ball, щоб зробити операцію, і повернуся з величезними грудьми і ще більшою кількістю музики".

"Я просто хотіла бути відкритою і поділитися цим", - продовжила вона. "По-перше, тому що, егоїстично, я недостатньо про це говорю. Я не усвідомлюю це, тому що я так старанно працюю.

Співачці Джессі Джей діагностували рак
Співачці Джессі Джей діагностували рак / Фото Instagram/jessiej

Виконавиця, яка народила сина 2023 року, продовжила говорити, що діагноз дав їй "неймовірну перспективу". "Але, чесно кажучи, мені потрібно це переварити і поговорити про це, і мені потрібні обійми", - сказала вона фанатам.

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