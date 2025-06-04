У 37-річної популярної співачки діагностували рак

Коротко:
- На якій стадії виявили хворобу у співачки
- Як вона налаштована боротися
Співачка Джессі Джей повідомила, що у неї діагностували ранню стадію раку грудей.
37-річна зірка повідомила про діагноз в Instagram, заявивши, що планує зробити операцію після виступу на Capital's Summertime Ball, міні-фестивалі на лондонському стадіоні Вемблі, наприкінці цього місяця.
Співачка зазначила, що останнім часом вона "то проходила, то не проходила обстеження".
"Рак - відстій у будь-якій формі, але я дотримуюся слова "рано", - сказала вона у відео зверненні. "Це дуже драматичний спосіб збільшити груди", - пожартувала вона.
"Я зникну на деякий час після Summertime Ball, щоб зробити операцію, і повернуся з величезними грудьми і ще більшою кількістю музики".
"Я просто хотіла бути відкритою і поділитися цим", - продовжила вона. "По-перше, тому що, егоїстично, я недостатньо про це говорю. Я не усвідомлюю це, тому що я так старанно працюю.
Виконавиця, яка народила сина 2023 року, продовжила говорити, що діагноз дав їй "неймовірну перспективу". "Але, чесно кажучи, мені потрібно це переварити і поговорити про це, і мені потрібні обійми", - сказала вона фанатам.
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