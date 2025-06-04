Соціальний вибух в РФ близько: полковник ЗСУ назвав сценарій закінчення війни

Наслідки переведення економіки РФ на військові рейки не найсвітліші, вважає експерт Жданов.

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Росія перебуває на межі економічної кризи, вважає експерт / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скрін

Що сказав Жданов:

Ц іни на овочі, особливо на картоплю, в Росії б'ють рекорди

Росія перебуває на межі фінансово-економічного колапсу

Військовий експерт та полковник запасу ЗСУ відповів, наскільки реалістичною виглядає перспектива завершення війни протягом року та за яких умов це можливо. На думку експерта, важливим моментом є те, що фінансово-економічна ситуація в РФ входить у круте піке.

Навіть голова російського центробанку офіційно визнає рецесію: вони не в змозі стримати інфляцію, ще й до того ж в них колапс із цінами.

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"Наприклад, коли Путін проводив нещодавню відеоконференцію і серед іншого сказав, що потрібно терміново купити картоплю в білорусів. Лукашенко відповів: "А у мене немає – ви її вже всю викупили". У Росії ціна на картоплю зросла на 173%. Там зараз розгорається овочева криза, і ціни на овочі б'ють рекорди", - говорить Жданов - заявив Жданов у розмові з Главредом.

Окрім цього, як нагадує експерт, не варто забувати, що економіка РФ переведена на військові рейки. Саме з цієї причини немає товарів народного споживання. На сьогодні колос на глиняних ногах під назвою Російська Федерація дуже хитається, вважає експерт.

"Вливання у військово-промисловий комплекс дають ефект тільки на першому етапі, коли починають вироблятися товари. Плюс зайнятість населення і зростання добробуту. Але буквально через півроку потрібно нарощувати виробництво товарів народного споживання, щоб люди могли реалізувати гроші, які вони заробляють. Інакше інфляція починає з'їдати все. У РФ запустили друкарський верстат, тому що інакше наповнити бюджет не вдається. За п'ять місяців цього року Росія вже втретє проводить секвестр бюджету", - говорить Жданов.

Резюмуючи, експерт не виключає, що до кінця цього року ми можемо очікувати соціальних бунтів у Росії.

Крах економіки РФ - останні новини та думки експертів

Як писав Главред раніше, за даними Bloomberg, ймовірна мобілізація в Росії зведе нанівець відновлення економіки від санкцій. Такий крок Путіна негайно викличе дефіцит робочої сили, а це додасть економіці труднощів.

Також і у Politico дізналися, які санкції ЄС готує проти Росії. Лідери Європейського союзу та Британії планують завдати "карколомного удару" по російській економіці.

Економічний експерт Тарас Загородній назвав ще один похмурий прогноз для економіки Путіна. За його словами, глобальна рецесія вже почалася, на Росію чекають складнощі. Тому Кремлю не варто сподіватися на позитивні для себе варіанти.

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Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

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