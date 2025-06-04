З пенсій українців можуть вираховувати до 50%: хто ризикує втратити виплати

Пояснюємо, як працюватимуть відрахування з пенсій за рішенням суду.

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Що пропонують змінити в законі щодо пенсій / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Ключове:

Пенсіонери можуть зіткнутися з утриманням до 50% своїх пенсій за рішенням суду

Утримання можливі лише, якщо після вирахування пенсія залишається не нижчою за 2361 грн

В інших випадках щомісячні утримання не можуть перевищувати 20% пенсії

В Україні пенсіонери можуть опинитися під загрозою зменшення розміру своїх щомісячних виплат. Йдеться про нову законодавчу ініціативу, яка передбачає встановлення меж на відрахування з пенсійних коштів за рішенням суду - від 20% до 50%. Таку інформацію оприлюднила Федерація профспілок України.

Передбачено, що такі утримання застосовуватимуться у випадках, коли пенсіонеру було помилково нараховано надмірні суми через власні порушення або незаконні дії.

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Серед підстав для відрахувань:

виплата аліментів;

компенсація збитків, спричинених розкраданням майна організацій;

відшкодування шкоди, пов'язаної з травмами, погіршенням здоров’я або смертю особи;

повернення зайво виплачених заробітних сум.

Чому можуть призупинити пенсію та як її відновити / Инфографика - Главред

Документом визначено, що будь-яке утримання можливе лише за умови, що після вирахувань залишок пенсії не опуститься нижче 2 361 грн.

"Про відповідний проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо збереження мінімальної пенсійної виплати після проведення відрахування з пенсії, індексації пенсій окремим категоріям осіб та уточнення способу внесення змін до деяких законів України", — ідеться в повідомленні.

Водночас пенсіонер має право письмово відмовитися від цієї мінімальної гарантії. В інших випадках щомісячне стягнення не може перевищувати 20% від суми пенсії.

Виплати пенсій в Україні - що відомо

Нагадаємо, як інформував Главред, незабаром пенсія деяких українців значно зросте. Інформацію про нарахування доплат можна перевірити у відділенні Пенсійного фонду.

Окрім цього, також стало відомо, що мінімальну пенсію в Україні хочуть підняти до 4000 грн. Як заявили у Верховній Раді, державі для реалізації такого підвищення необхідно щомісячно виділяти близько 2,2 мільярда гривень.

Водночас в ПФУ пояснили, чому українцям можуть припинити виплачувати пенсію. Є дві причини і це стосується як українців, які перебувають за кордоном, так і ВПО.

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Що таке Федерація профспілок України? Федерація профспілок України - найбільше всеукраїнське профспілкове об'єднання, в яке входять більш як 85 % членів профспілок країни. Створена у 1990 році з активів Всесоюзної центральної ради професійних спілок в Україні. Чинний голова — Осовий Григорій Васильович, пише Вікіпедія.

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