З пенсій українців можуть вираховувати до 50%: хто ризикує втратити виплати

Ключове:
- Пенсіонери можуть зіткнутися з утриманням до 50% своїх пенсій за рішенням суду
- Утримання можливі лише, якщо після вирахування пенсія залишається не нижчою за 2361 грн
- В інших випадках щомісячні утримання не можуть перевищувати 20% пенсії
В Україні пенсіонери можуть опинитися під загрозою зменшення розміру своїх щомісячних виплат. Йдеться про нову законодавчу ініціативу, яка передбачає встановлення меж на відрахування з пенсійних коштів за рішенням суду - від 20% до 50%. Таку інформацію оприлюднила Федерація профспілок України.
Передбачено, що такі утримання застосовуватимуться у випадках, коли пенсіонеру було помилково нараховано надмірні суми через власні порушення або незаконні дії.
Серед підстав для відрахувань:
- виплата аліментів;
- компенсація збитків, спричинених розкраданням майна організацій;
- відшкодування шкоди, пов'язаної з травмами, погіршенням здоров’я або смертю особи;
- повернення зайво виплачених заробітних сум.
Документом визначено, що будь-яке утримання можливе лише за умови, що після вирахувань залишок пенсії не опуститься нижче 2 361 грн.
"Про відповідний проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо збереження мінімальної пенсійної виплати після проведення відрахування з пенсії, індексації пенсій окремим категоріям осіб та уточнення способу внесення змін до деяких законів України", — ідеться в повідомленні.
Водночас пенсіонер має право письмово відмовитися від цієї мінімальної гарантії. В інших випадках щомісячне стягнення не може перевищувати 20% від суми пенсії.
Виплати пенсій в Україні - що відомо
Нагадаємо, як інформував Главред, незабаром пенсія деяких українців значно зросте. Інформацію про нарахування доплат можна перевірити у відділенні Пенсійного фонду.
Окрім цього, також стало відомо, що мінімальну пенсію в Україні хочуть підняти до 4000 грн. Як заявили у Верховній Раді, державі для реалізації такого підвищення необхідно щомісячно виділяти близько 2,2 мільярда гривень.
Водночас в ПФУ пояснили, чому українцям можуть припинити виплачувати пенсію. Є дві причини і це стосується як українців, які перебувають за кордоном, так і ВПО.
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Що таке Федерація профспілок України?
Федерація профспілок України - найбільше всеукраїнське профспілкове об'єднання, в яке входять більш як 85 % членів профспілок країни. Створена у 1990 році з активів Всесоюзної центральної ради професійних спілок в Україні. Чинний голова — Осовий Григорій Васильович, пише Вікіпедія.
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