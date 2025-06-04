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"Безхребетна політика": ексдипломат РФ розкритикував Захід через війну в Україні

Анна Ярославська
4 червня 2025, 12:13
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Єдине, чого дійсно хочуть на Заході, - це прокинутися вранці й побачити, що війни немає, а все якось само собою розсмокталося.
Путін, ЗСУ
Захід не робить нічого, щоб змусити Путіна відступити / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Головні тези:

  • Захід веде безхребетну політику щодо РФ
  • Росія не припинить агресію і завжди буде осередком нестабільності
  • Путіна можна було б поставити в дуже складне становище

Російська Федерація завжди буде постійним осередком величезної нестабільності на кордонах Європи, який вважатиме себе "великою державою" і вимагатиме до себе відповідної поваги. Зараз РФ воює з Україною, а потім може проявити агресію щодо країн Європи. При цьому на четвертому році війни проти України країни Заходу досі так і не визначилися, якого результату вони хочуть досягти. Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучив колишній російський дипломат, єдиний співробітник російського зовнішньополітичного відомства, який публічно засудив вторгнення Росії в Україну Борис Бондарєв.

"Захід не знає, чого він хоче. Єдине, чого там справді хочуть - це прокинутися вранці і побачити, що війни немає, все якось само собою розсмокталося. Путін кудись зник, Україна - може, теж кудись зникла. Тому що на Заході всім це набридло. Вони хочуть спокійного життя, як це було раніше. Ось чого вони дійсно хочуть. А як цього домогтися - вони не знають. Ба більше, вони навіть не хочуть про це думати", - сказав він.

При цьому країни Заходу роблять лише миттєві, кон'юнктурні кроки, які не націлені на те, щоб змусити російського диктатора Володимира Путіна відступити.

"Тому що головна проблема в цій війні - не в територіях і не в питаннях гарантій безпеки. Проблема в тому, що поки існує путінський режим, він буде проектувати агресію - в тому чи іншому напрямку. Сьогодні це Україна, завтра - країни Балтії, потім - Казахстан. Але в будь-якому разі це буде постійний осередок величезної нестабільності на кордонах Європи", - сказав Бондарєв.

Ексдипломат додав, що Захід не хоче елімінувати саме джерело загрози.

"Це все одно що, якби за часів Другої світової війни хтось сидів і міркував: вводити санкції проти Гітлера чи не вводити, - але в жодному разі не воювати. Тому що, мовляв, це буде ескалація тощо. А за великим рахунком, Путін пропонує їм воювати. Він простягає їм рукавичку, відкрито кидає виклик. А вони обходять цю рукавичку за кілометр, роблять вигляд, що нічого не помітили: "Ой, а що це тут таке?", - сказав Бондарєв.

"Ось що робить Захід - надуває щоки. Так, він, звісно, допомагає, постачає зброю, але навіть ці поставки обумовлені безліччю обмежень", - додав він.

Чи є у Заходу механізми тиску на РФ

Бондарєв вважає, що якби країни Заходу об'єдналися й ухвалили єдину стратегію, то вони могли б чинити на Росію дуже серйозний економічний тиск і запровадити потужні санкції за найрізноманітнішими напрямами.

"Але факт у тому, що країни Заходу так і не спромоглися виробити єдину, чітку, несуперечливу, стратегічно вивірену позицію щодо того, що вони хочуть отримати від цієї війни, якщо вже в неї тією чи іншою мірою вплуталися", - сказав він.

Бондарєв сказав, що хоча країни Заходу і допомагають жертві нападу, не займаються регулюванням іншого питання: "Як ви маєте свою участь регулювати, щоб ця війна завершилася так, як потрібно вам. Щоб агресор не отримав те, чого він хоче. Щоб інші потенційні агресори, які зараз спостерігають за ситуацією, зрозуміли: вплутуватися в таке не варто, бо можна отримати по морді".

"Замість цього - "давайте Путіну віддамо кілька областей... ну, не всі, звичайно, але кілька". А він же і каже: "Давайте спочатку три області, потім - ще п'ять, потім - вісім, потім - дванадцять... а потім і Люксембург віддайте, він дуже красивий", - сказав ексдипломат.

"Це ж безсила, безхребетна політика. Тому коли ви говорите про якісь механізми - механізми є. За бажання можна зробити все, що завгодно. Можна поставити Путіна в дуже складне становище - і це реально, можливо, за кілька місяців, якщо не менше. Але для цього потрібно, по-перше, придумати, як це зробити. По-друге - узгодити дії. І, по-третє - виконувати все неухильно. А на це, як видно, ні бажання, ні політичної волі, ні, можливо, розуму - хоча, може, розум і є, але й головного - волі - точно не вистачає", - резюмував Бондарєв.

Дивіться відео - Інтерв'ю Бориса Бондарєва Главреду:

Санкції проти Росії - останні новини

Як писав Главред, проект нових санкцій проти Росії вже підготовлено. Конгрес США і Білий дім готові до затвердження документа. Санкції спрямовані проти нафтохімічної промисловості РФ. Про це заявив спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог.

На початку травня республіканець Ліндсі Грем заявив, що 72 його колеги підтримають законопроєкт, який запровадить "нищівні" нові санкції проти Росії та тарифи для країн, що купують у неї нафту, газ та інші ключові товари, якщо Володимир Путін не почне серйозні переговори про припинення війни в Україні.

У Білому домі повідомили, що президент США Дональд Трамп не відкидає запровадження санкцій проти Росії, але лише в разі, якщо вважатиме це за необхідне.

Інші новини:

Хто такий Борис Бондарєв

Борис Анатолійович Бондарєв - колишній російський дипломат, який у травні 2022 року публічно подав у відставку на знак протесту проти вторгнення Росії в Україну. Він став першим і єдиним на той момент співробітником Міністерства закордонних справ Росії, який зважився на такий крок.

23 травня 2022 року Бондарєв оголосив про звільнення з дипломатичної служби, назвавши війну проти України "агресивною" і "злочином не тільки проти українського народу, а й проти народу Росії". Він зазначив, що російська дипломатія перетворилася на інструмент пропаганди і розпалювання війни, а не на засіб мирного врегулювання конфліктів".

Після відставки з посади радника в Постійному представництві Росії при ООН у Женеві, Бондарєв залишився у Швейцарії, де продовжує виступати з критикою російської зовнішньої політики і закликає до рішучіших дій міжнародного співтовариства у відповідь на агресію Росії.

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