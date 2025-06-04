Принц Гаррі готує новий удар по королю Чарльзу

Британські ЗМІ повідомили про те, що Гаррі консультувався з одного важливого питання.

https://glavred.net/starnews/princ-garri-gotovit-novyy-udar-po-korolyu-charlzu-10670420.html Посилання скопійоване

Принц Гаррі готує новий удар / колаж: Главред, фото: instagram.com/weareinvictusgames

Коротко:

З якого питання консультувався принц Гаррі

Що йому порадили зробити

Принц Гаррі звернувся за порадою до брата принцеси Діани з приводу зміни прізвища на Спенсер.

Як пише The Daily Mail, джерела повідомили, що герцог Сассекський активно вивчав способи взяти прізвище матері - крок, який зажадав би відмови від прізвища Маунтбеттен-Віндзор, яке носили його діти, принц Арчі і принцеса Лілібет.

відео дня

Відомо, що він обговорював це питання з графом Спенсером, чиєю родовою резиденцією є Елторп у Нортгемптонширі, під час рідкісного візиту до Великої Британії, але йому сказали, що юридичні перешкоди нездоланні.

"У них була дуже дружня розмова, і Спенсер порадив йому не робити такого кроку", - сказав друг Гаррі.

Принц Гаррі під час інтерв'ю для ВВС / bbc.com

Проте той факт, що він порадився з графом з цього питання - пропозиція, яка б засмутила його брата і батька - є яскравим виразом токсичного розколу з його сім'єю.

Маунтбеттен-Віндзор - прізвище, доступне нащадкам покійної королеви Єлизавети і принца Філіпа. Воно об'єднує прізвище королівської сім'ї Віндзор і прийняте прізвище герцога Единбурзького.

У свідоцтвах про народження діти герцога і герцогині Сассекських - Арчі Гаррісон Маунтбеттен-Віндзор і Лілібет Діана Маунтбеттен-Віндзор.

Чарльз III / ua.depositphotos.com

Королівський письменник Том Бауер стверджував, що "Меган вирішила, що її справжньою метою в житті було стати Діаною". Якби зміна імені пройшла успішно, дочка Меган, яка, як вважають, зустрічалася з королем тільки один раз, стала б Лілібет Діаною Спенсер, що стало б більш повною даниною поваги покійній матері Гаррі.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред розповідав, що принц Гаррі зробив татуювання на видному місці. Герцог Сассекський пішов на ризикований крок заради Invictus Games, патроном яких він є.

Король Чарльз / інфографіка: Главред

Також джерело, близьке до короля Великої Британії, розкрило спільне хобі Чарльза ІІІ і його дружини, яке дуже зблизило їх. Незвичайним захопленням вони займаються з великим азартом.

Вас також може зацікавити:

Хто такий принц Гаррі Принц Гаррі, герцог Сассекський - є п'ятим у списку спадкоємців британського престолу. Одружений із 2018 року з американською акторкою Меган Маркл, яка 2019 року народила сина Арчі, а 2021 року доньку Лілібет. 2020 року Гаррі та Меган склали із себе обов'язки, пов'язані з королівською сім'єю, і переїхали у США, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред