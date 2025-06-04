Принц Гаррі готує новий удар по королю Чарльзу

Коротко:
- З якого питання консультувався принц Гаррі
- Що йому порадили зробити
Принц Гаррі звернувся за порадою до брата принцеси Діани з приводу зміни прізвища на Спенсер.
Як пише The Daily Mail, джерела повідомили, що герцог Сассекський активно вивчав способи взяти прізвище матері - крок, який зажадав би відмови від прізвища Маунтбеттен-Віндзор, яке носили його діти, принц Арчі і принцеса Лілібет.
Відомо, що він обговорював це питання з графом Спенсером, чиєю родовою резиденцією є Елторп у Нортгемптонширі, під час рідкісного візиту до Великої Британії, але йому сказали, що юридичні перешкоди нездоланні.
"У них була дуже дружня розмова, і Спенсер порадив йому не робити такого кроку", - сказав друг Гаррі.
Проте той факт, що він порадився з графом з цього питання - пропозиція, яка б засмутила його брата і батька - є яскравим виразом токсичного розколу з його сім'єю.
Маунтбеттен-Віндзор - прізвище, доступне нащадкам покійної королеви Єлизавети і принца Філіпа. Воно об'єднує прізвище королівської сім'ї Віндзор і прийняте прізвище герцога Единбурзького.
У свідоцтвах про народження діти герцога і герцогині Сассекських - Арчі Гаррісон Маунтбеттен-Віндзор і Лілібет Діана Маунтбеттен-Віндзор.
Королівський письменник Том Бауер стверджував, що "Меган вирішила, що її справжньою метою в житті було стати Діаною". Якби зміна імені пройшла успішно, дочка Меган, яка, як вважають, зустрічалася з королем тільки один раз, стала б Лілібет Діаною Спенсер, що стало б більш повною даниною поваги покійній матері Гаррі.
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Раніше Главред розповідав, що принц Гаррі зробив татуювання на видному місці. Герцог Сассекський пішов на ризикований крок заради Invictus Games, патроном яких він є.
Також джерело, близьке до короля Великої Британії, розкрило спільне хобі Чарльза ІІІ і його дружини, яке дуже зблизило їх. Незвичайним захопленням вони займаються з великим азартом.
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Хто такий принц Гаррі
Принц Гаррі, герцог Сассекський - є п'ятим у списку спадкоємців британського престолу. Одружений із 2018 року з американською акторкою Меган Маркл, яка 2019 року народила сина Арчі, а 2021 року доньку Лілібет. 2020 року Гаррі та Меган склали із себе обов'язки, пов'язані з королівською сім'єю, і переїхали у США, повідомляє Вікіпедія.
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