УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Йшов по замінованих полях, але собаку не кинув: українець дивом дістався з Маріуполя до Запоріжжя

28 квітня 2022, 13:07

Чоловік пішки подолав 250 кілометрів.

false
Українець дивом дістався з Маріуполя до Запоріжжя/ 24 канал

Житель Маріуполя, який заблокували російські війська, 5 днів пішки йшов у Запоріжжі. Разом з собою з практично знищеного окупантами міста він взяв собаку.

Відстань між населеними пунктами понад 225 км він подолав з візком і собакою Жужою, пише "24 канал".

Як розповів сам чоловік, він побачив, що з Маріуполя ніхто його не вивезе, тому що все заблоковано, він вирішив відправитися пішки сам.

Чоловік прийшов до Запорізького центру для біженців у середу, 27 квітня. За його словами, він йшов під обстрілами між мінами. Чоловік ризикував, щоб врятувати себе і собаку від російської окупації і бути на безпечній території України.

читайте також"Я старий, але все одно окупантів треба бити": батьки захисників Маріуполя пішли на фронтРаніше повідомлялося, що в Ворзелі, що поблизу Бучі та Ірпеня, окупанти влаштувалися в будинку, розстріляли дорогі машини, а також вбили і з'їли двох собак.

Також ми писали, що вірна собака Ріні з Макарова на Київщині, яка місяць чекала вбиту окупантами власницю на порозі їхнього будинку, знайшла нову господиню.

Читайте також:

viber
війна в Україні новини Маріуполя
Реклама
Популярне
Купатимуться в грошах: шість знаків зодіаку стануть улюбленцями долі в травніКупатимуться в грошах: шість знаків зодіаку стануть улюбленцями долі в травні Україну накриє неймовірна спека: синоптики назвали найтепліший день тижняУкраїну накриє неймовірна спека: синоптики назвали найтепліший день тижня Гороскоп на травень 2022 для Дів: великий прибуток, яскраве особисте життя і підвищення на роботіГороскоп на травень 2022 для Дів: великий прибуток, яскраве особисте життя і підвищення на роботі "Вийшов в магазин і втратив всю сім'ю": нові подробиці вбивства дитини з мамою в Одесі"Вийшов в магазин і втратив всю сім'ю": нові подробиці вбивства дитини з мамою в Одесі З Javelin і в "касці" ЗСУ: в Мережі стрімко набирає популярність патріотичний кіт БандераЗ Javelin і в "касці" ЗСУ: в Мережі стрімко набирає популярність патріотичний кіт Бандера
Підтримайте Главред

Останні новини

13:58

"Путін поважає силу": ексзамкомандувача НАТО у Європі закликав Захід бути готовим до війни з РФ

13:37

Загроза від Російської імперії закінчиться не з Путіним, а тільки разом з нею самоюПогляд

13:07

Йшов по замінованих полях, але собаку не кинув: українець дивом дістався з Маріуполя до Запоріжжя

12:53

"Сифіліс, який видає себе за ластовиння": Михайло Кацурін розповів про "денацифікацію" Бердянська

12:46

Війська Росії у Донецькій області стратили українців, які намагалися здатися в полон - СШАВідео

Реклама
12:40

Німецький парламент підтримав пропозицію відправляти в Україну важку зброюВідео

12:00

Для кожної області України готують окремий каталог з відбудови – ТимошенкоВідео

11:47

Українці ліквідували російського окупанта з позивним "Путін"

11:45

В України попереду битва не тільки за Донбас, але і за весь південьПогляд

11:39

Коли ЄС відмовиться від нафти і газу, на Росію очікує така бідність, якої вона не бачила - ПодолякВідео

11:09

Гороскоп на сьогодні, 28 квітня 2022: Левам - інтриги, Козерогам - доленосні знайомства, Рибам - віщі сни

11:08

"Ні води, ні світла, потім газ пропав": 21-річна дівчина розповіла, як вона народжувала в захопленій БучіВідео

10:59

"Низький рівень інтелекту": Вайкуле накинулася на Симоньян

10:53

"Що за дикість?": Осадча втрутилася в скандал Білозір, Полякової і Матвієнко

10:30

Гороскоп на завтра 29 квітня 2022: Ракам – гроші, Скорпіонам - віщі сни, Козерогам - удача

10:19

Ексхолостяк зробив пропозицію своїй дівчині, на 17 років молодшій за нього

10:10

Новий куратор Кирієнко і "референдум" щодо Донбасу у РФ: Путін задумав "велику перемогу" над ЗаходомВідео

10:04

"Я старий, але все одно оккупантів треба бити": батьки захисників Маріуполя пішли на фронтВідео

09:48

Панін покаявся перед Пугачовою та Галкіним

09:43

Війна в Україні може тривати п'ять років або навіть десятиліття - голова британського МЗС

Реклама
09:12

У російсько-українській війні стався перелом: світ вирішив гуртом мочити Росію в сортиріПогляд

09:05

Копійчаний народний засіб: як використовувати соду в господарстві

09:00

Ахеджакова розповіла, як змінився Путін за 16 років при владі: "тоді я його підтримувала"

08:49

Україні вирішувати, чи переносити війну на територію Росії - держсекретар Блінкен

08:33

"Половина - в полоні, половина 200-ті": дізнавшись про втрати, цілий полк окупантів відмовився воювати в УкраїніВідео

08:20

Українська армія видовищно знищила склади росіян на півдні: немає півсотні росіян і 14 машин

07:48

"Крейсер "Москва" цьому свідок": Гіркін впевнений, що Кримський міст приречений на знищення

07:18

"Кати з Богданівки": з'явилися імена і фото окупантів, які знущалися з українців під КиєвомВідео

06:31

Зі Стамбула до Відня: чому переговори України та Росії можуть переїхатиПогляд

06:25

"В СРСР їх би розстріляли за таку війну": Арестович розповів про ганьбу армії Путіна під ХарковомВідео

05:32

Гороскоп на травень 2022 року для Терезів: зоряний час для незаміжніх і зцілення для всіхВідео

05:00

Путін залякав усіх, а Захід мовчав: експерт пояснив, чому Росія зважилася напасти на УкраїнуВідео

04:33

Інфаркт міокарда: які симптоми не пов'язані з болем у грудях

04:09

Військовий експерт розповів, які цілі ніс із собою саміт країн Заходу на базі в Раммштайні

03:29

Кінець чорної смуги: кому із знаків пощастить по-крупному найближчим часом

02:55

Україна з кожним днем має більше умов для контрнаступу: експерт пояснив, яким буде фінал війниВідео

02:27

Дошка ганьби: повний список продажних артистів-розпалювачів війни

01:57

Генерал озвучив три можливі сценарії війни: повністю Україну влаштовує тільки один з нихВідео

01:27

Чому росіяни ненавидять українців і підтримують людоїдську політику Кремля - відповідь експерта

00:24

Орки випустили по Сумській області більш ніж півсотні снарядів за пів години

Реклама
00:12

Друг Путіна прогнозує "дуже складну ситуацію" у РФ - у Зеленського у відповідь рознесли Кремль

27 квітня, середа
23:40

Україна отримає потужну зброю: Арестович розповів, коли чекати на запеклі боїВідео

23:32

Олександр Пономарьов оголосив у розшук близького друга

23:04

Якщо Придністров'я вступить у війну проти України, це означатиме, що анклаву кінець - ПодолякВідео

22:59

На Харківщині бійці ЗСУ взяли в полон п'ятьох орків

22:54

"Нам ніхто нічого не сказав": у родині Позитива сталося гореВідео

22:33

Подоляк про зустріч Зеленського та Путіна: Росія ще не позбулася ілюзій

22:23

Чудове відео: "Ой, у лузі червона калина" заспівали по всьому світу

22:09

"Коли настане день, закінчиться війна": Ілона Гвоздьова знову стане нареченоюВідео

22:06

"Це звучить дивно": Подоляк дорікнув ООН у безініціативностіВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти