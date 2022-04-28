Йшов по замінованих полях, але собаку не кинув: українець дивом дістався з Маріуполя до Запоріжжя

Українець дивом дістався з Маріуполя до Запоріжжя/ 24 канал

Житель Маріуполя, який заблокували російські війська, 5 днів пішки йшов у Запоріжжі. Разом з собою з практично знищеного окупантами міста він взяв собаку.

Відстань між населеними пунктами понад 225 км він подолав з візком і собакою Жужою, пише "24 канал".

Як розповів сам чоловік, він побачив, що з Маріуполя ніхто його не вивезе, тому що все заблоковано, він вирішив відправитися пішки сам.

Чоловік прийшов до Запорізького центру для біженців у середу, 27 квітня. За його словами, він йшов під обстрілами між мінами. Чоловік ризикував, щоб врятувати себе і собаку від російської окупації і бути на безпечній території України.

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