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"Макарівський Хатіко" , який так і не дочекався своєї господині, знайшов нову сім'ю

14 квітня 2022, 15:27

Господиню Тетяну, яку вбили військові РФ, вірна тварина чекала до останнього.

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"Макарівський Хатіко", який так і не дочекався своєї господині, знайшов нову / t.me/Pravda_Gerashchenko

Вірна собака Ріні з Макарова на Київщині, яка місяць чекала вбиту окупантами власницю на порозі їхнього будинку, знайшла нову господиню.

Про "макарівського Хатіко" жінка дізналася з постів у соцмережах і відразу зайнялася її пошуками, повідомив радник глави МВС Антон Геращенко.

Надія зустріла Ріні на порозі того ж будинку, де собака майже місяць чекала свою господиню Тетяну, яку вбили військові РФ. Жінка сіла поруч з Ріні і заплакала.

За словами Геращенко, нові власники - люди з досвідом, які розуміють, як утримувати таку породу собак.

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t.me/Pravda_Gerashchenko

"Так почалася справжня любов. Тепер Ріні не одна! У неї з'явилися турботливі нові господарі і навіть один тієї ж породи акіта-іну-чіп", - сказано в повідомленні.

Раніше ми писали, що одному з міст Київської області, яке звільнили від російських окупантів, помітили пса, який сидить поруч з тілом свого вбитого військовими рф господаря.

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новини Києва війна в Україні Макаров пес
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