Доведеться одягати шубу: українців попередили про можливі проблеми з опаленням

Через серйозні проблеми з газом українці взимку можуть жити у холодних квартирах.

Прогноз щодо опалення квартир українців взимку тривожний / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що сказав Корольчук:

Якщо в України не буде газу, опалення в квартирах буде мінімальним

Існує ризик, що українцям доведеться переживати зиму в куртках і вдома

Україна на порозі нового опалювального сезону. Але цьогоріч ситуація в країні складніша, ніж у минулі роки. Зокрема й тому, що під питанням залишається те, чи буде в України достатньо газу для проходження всієї зими.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук. За його словами, якщо газу не буде, Україну чекають повні відключення.

В яких умовах українцям, ймовірно, доведеться переживати зиму без газу

Експерт каже, що теплокомуненерго обмежуватимуть теплопостачання багатоквартирних будинків до мінімуму, і людям доведеться не просто вдягати светр, як радили раніше, а, можливо, ще й шубу вдома.

Як підготувати оселю до опалювального сезону / Інфографіка: Главред

"Я вам скажу, траплялися різні ситуації. Я знаю людей, які змушені були спати вдома в пальті чи навіть у зимовій куртці, бо було надто холодно. Тому, не дай Боже, щоб усім українцям довелося переживати таке. Але, на жаль, ситуація зараз виглядає саме так", - додав Корольчук.

Чому Україна погано підготувалася до зими

Главред писав, що Корольчук вважає, що підготовка була слабкою з об'єктивних причин. По-перше, не вистачало грошей, щоб проводити навіть розширені оперативні, не кажучи вже про капітальні ремонти підстанцій Укренерго і теплових електростанцій.

По-друге, ситуація із системою захисту об'єктів складна. Освоєння коштів було мінімальним. І питання навіть не в зловживаннях, а в тому, що Укренерго та Держагентство відновлення просто не мали відповідного досвіду.

По-третє, Україна накопичила всього близько 13 млрд кубометрів газу, а це низький показник.

Опалювальний сезон в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Україна може досить комфортно пройти опалювальний сезон. "Нафтогаз" уже почав отримувати кредити від держбанків, отже, є кошти на закупівлю газу. Технічно імпорт можливий, газ у Європі є, ціни на нього стабілізувалися - приблизно близько 400 доларів за тисячу кубометрів. Єдина постійна проблема і ризик України. - це Російська Федерація.

Раніше стало відомо, що російські атаки по Україні за останні дні знищили понад половину видобутку природного газу в Україні, що, ймовірно, змусить Київ витратити 1,9 млрд євро (2,2 млрд доларів США) на імпорт палива, щоб пережити зиму.

Напередодні повідомлялося, що опалювальний сезон в Україні розпочнеться планово, жодних змін не передбачається. Рішення про початок та закінчення опалювального періоду ухвалюють органи місцевого самоврядування самостійно.

Про персону: Юрій Корольчук Юрій Корольчук - енергетичний експерт, співзасновник Інституту енергетичних стратегій. Закінчив філософський факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка. Протягом 1998-2002 року реалізовував низку аналітичних проєктів у Центрі політичних досліджень Львівського національного університету ім. І. Франка, Центрі політичних досліджень "Нова Хвиля", Центрі політичного прогнозування газети "Високий замок". У 2003-2004 рр. очолював прес-службу компанії ДК "Газ України", що входиила до структури НАК "Нафтогаз України". У 2004-2005 рр. став головою прес-служби ВАТ "Укртранснафта", що входить до структури НАК "Нафтогаз України" і є монополістом на ринку транспортування нафти в напрямку країн Європейського Союзу та на вітчизняні нафтопереробні заводи. З 2006 по 2010 рік - начальник прес-центру НАК "Нафтогаз України". З 2010 року - один із засновників Інституту енергетичних досліджень, член Наглядової Ради Інституту енергетичних стратегій.

