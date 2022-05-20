Селяни віджали у рашистів Урал з дизелем: неймовірна історія партизан з Київщини

Віджата у рашистів вантажівка / скріншот

Під час тимчасової окупації Київської області жителі села Димерка Світлана Костовецька та Валентин Грищенко забрали у військових РФ для потреб місцевої лікарні паливозаправник з дизелем.

Як говориться в матеріалі Сurrenttime, в результаті 700 літрів дизельного палива стали в нагоді для забезпечення лікарні електроенергією.

Світлана розповіла, що виявила бензовоз на трасі, у нього було пробито колесо, проте машина була на ходу.

"Я залізла туди, там був ключ, Я завела і поїхала. Це був російський бензовоз з буквою V, у нього було пробито колесо і прострелені двері. За машиною волочився шланг, яким вони заправляли танки", - розповіла дівчина.

Їй на допомогу прийшов сусід Валентин. За його словами, бензовоз залишили захованим на деякий час, але місцеві пронюхали і почали зливати паливо, тому було прийнято рішення відвезти його в лікарню.

Російський бензовоз вони привезли в лікарню Димера. Як розповіла працівниця медзакладу: "Приїхав Валентин і кричить:"Хлопці, я привіз солярку, куди вивантажувати?. І тут вони з машини почали вивантажувати каністри, багато палива ... близько тонни".

Інша медпрацівниця поцікавилася у нього, де він взяв паливо, на що чоловік відповів – "вкрав у росіян".

Вона також розповіла, що в той період в лікарні лежало дуже багато поранених українських військових. Привезеного дизельного палива вистачило на тиждень.

"Ми дуже вдячні Грищенку Валентину, що він вкрав її у росіян, що привіз до нас, а не сховав у себе в гаражі", – подякувала вона чоловіка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Вишгородському районі Київської області житель одного з селищ Віталій Онопрієнко під час російської окупації зумів викрасти ворожу вантажівку разом з боєкомплектом.

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