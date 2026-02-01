Рус
Найбільші проблеми у двох районах: у Києві сотні багатоповерхівок без опалення

Олексій Тесля
1 лютого 2026, 17:15
108
У Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання після аварійної ситуації в енергосистемі.
опалення
У Києві немає опалення в сотнях будинків / колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне:

  • У Києві без тепла залишаються 693 будинки
  • Найскладніша ситуація – у Солом'янському та Печерському районах

У Києві без тепла залишаються 693 будинки, найскладніша ситуація – у Солом'янському та Печерському районах.

Як повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба, у столиці тривають роботи з відновлення теплопостачання після аварійної ситуації в енергосистемі.

відео дня

"З учорашнього вечора тепло відновили вже в понад 2 700 будинках. Водночас зараз без тепла залишаються ще 693 будинки. Частина з них – після останнього ворожого обстрілу. Найскладніша ситуація – у Солом'янському та Печерському районах", – написав він.

За його словами, до робіт сьогодні залучено додаткові 114 бригад, понад 500 працівників, у тому числі фахівці з інших регіонів та Укрзалізниці. Для лікарень, пологових будинків та опорних пунктів нездоланності задіяно 69 мобільних котелень. Водопостачання та водовідведення в місті працюють у штатному режимі.

Найбільші проблеми у двох районах: у Києві сотні багатоповерхівок без опалення
/ Главред

Ситуація з опаленням у Києві: коментар експерта

Голова аналітико-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко оцінив перспективи відновлення теплопостачання та функціонування комунальної інфраструктури столиці після масштабних ударів РФ. За його словами, підключення житлових будинків до мобільних міні-котелень можливе тільки після виконання складного комплексу технічних робіт, які вимагають попередньої підготовки і значних зусиль.

Раніше повідомлялося, що в Києві ввели обмеження гарячого водопостачання житлового фонду міста, у зв'язку з роботами по відновленню поставок населенню. Обмеження ГВП в Києві стосується тільки тих будинків, де це технічно необхідно для відновлення теплопостачання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Київ отримає нові ресурси для відновлення. До Києва вже направлено більше сотні ремонтних бригад і залучаються додаткові з регіонів для відновлення.

Як раніше писав Главред, у Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання в житлових будинках. Як повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба, ще десятки будинків залишаються без тепла.

Інші новини:

Про персону: Олексій Кулеба

Кулеба Олексій Володимирович (8 серпня 1983, Київ) — український державний діяч, публічний діяч, громадський діяч. Віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій (з 5 вересня 2024 року). Заступник Керівника Офісу президента України (з 24 січня 2023 по 4 вересня 2024). Колишній голова Київської обласної державної адміністрації з 8 лютого по 15 березня 2022 року та з 21 травня 2022 року по 24 січня 2023 року. Був першим заступником голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень із 1 січня 2021 року по лютий 2022.

