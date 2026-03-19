Рівненщину накриє прохолода: синоптики попереджають про зміну погоди

Інна Ковенько
19 березня 2026, 12:30
На Рівненщині погода залишатиметься відносно теплою та без істотних опадів.
Погода в Рівному та області на 20 березня /Фото: facebook.com/mykyta.ant.5/

Ви дізнаєтесь:

  • Якою буде погода у Рівному та області 20 березня
  • Коли температура підніметься до +13 градусів

У п’ятницю, 20 березня, на Рівненщині прогнозується хмарна погода з проясненнями. Істотних опадів не очікується. Про це йдеться в Рівненському обласному центрі з гідрометеорології.

Якою буде погода в області та Рівному 20 березня

У п’ятницю, 20 березня, температура повітря по Рівненщині вночі становитиме від -2 до +3 градусів, а вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +8 до +13. У Рівному вночі прогнозують від 0 до +2 градусів, а вдень температура підніметься до 10-12 градусів тепла. Вітер буде північно-східним, швидкістю 5-10 метрів за секунду.

Погода в Рівному на два тижні
Погода в Рівному на два тижні / Фото: meteoprog

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на Житомирщині в найближчі дні утримається спокійна й суха погода, проте температура поступово знижуватиметься. За словами представниці обласного гідрометцентру Катерини Ткачук, атмосферні фронти наразі проходять осторонь регіону, тому суттєвих змін у погоді не прогнозується.

Загалом цей тиждень в Україні відзначається прохолодною погодою. Синоптикиня Наталія Діденко зазначила, що справжнього весняного потепління поки чекати не варто.

Тим часом у Харкові вранці 18 березня оголосили підвищений рівень небезпеки через погодні умови. Відповідне попередження поширюється як на місто, так і на область.

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

