"Мені піти?": скандальний вибрик Приходько потрапив на відео

Анастасія Приходько стала героїнею чергового скандалу.

Ви дізнаєтеся:

Чому Анастасія Приходько втекла з інтерв'ю

Що вона думає про російську мову

Скандальна українська співачка Анастасія Приходько різко покинула інтерв'ю після дискусії про російську мову в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна.

Під час інтерв'ю співачка вкотре висловилася на захист мови країни-окупанта. Цього разу артистка знайшла нове виправдання — мовляв, російська, якою вона розмовляє, не має нічого спільного з Росією.

"Російська мова, якою розмовляють у Росії, і якою розмовляю я, — це як британська та американська. Це київський діалект", — заявила Приходько.

Як стало відомо з відеоанонсу інтерв'ю, між журналісткою та Анастасією розпочалася дискусія, під час якої виконавиця різко звернулася до співрозмовниці, натякнувши на її молодий вік.

"Це мені зараз попросити у вас можливості дати мені час для того, щоб спілкуватися українською мовою?", — запитала журналістку Приходько.

Після напруженої розмови співачка вирішила закінчити спілкування і, потиснувши руку співрозмовниці, покинула приміщення. Як повідомили у виданні, саме так і завершилося інтерв'ю — Приходько просто пішла.

"По мені й не скажеш, що я психічно неврівноважена", — але далі розмова різко змінює тон… Фінал шокуючий — вона просто встала й пішла", — повідомили на сторінці РБК-Україна.

Раніше Главред повідомляв, що свято блогера Дениса Повєткіна затьмарило виступ Дана Балана. Замовник залишився вкрай незадоволений зовнішнім виглядом і поведінкою артиста, припустивши, що той міг бути в нетверезому стані. Блогер також планував повернути гонорар за виступ.

Також актриса Наталка Денисенко прокоментувала стосунки своїх зіркових колег Тараса Цимбалюка та Олени Світлицької. Також вона поділилася подробицями своїх стосунків із колишньою подругою Оленою Світлицькою. Актриси досі не налагодили спілкування.

Вас може зацікавити:

Про особу: Анастасія Приходько Анастасія Приходько — українська співачка, авторка пісень, громадська та політична діячка, заслужена артистка України. У 2007 році брала участь у шоу російського Першого каналу "Фабрика зірок 7", в якому посіла перше місце, після чого розпочала співпрацю з продюсером Костянтином Меладзе. Представляла Росію, яка напала на Україну, на музичному конкурсі "Євробачення-2009" з піснею "Мамо". У фінальній частині конкурсу посіла 11-те місце. За даними Вікіпедії, у жовтні 2018 року оголосила про відхід зі сцени. 24 лютого 2021 року відбулося повернення на естраду.

