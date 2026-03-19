Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

"Мені піти?": скандальний вибрик Приходько потрапив на відео

Христина Трохимчук
19 березня 2026, 11:35
Анастасія Приходько стала героїнею чергового скандалу.
Настя Приходько
Настя Приходько — скандал під час інтерв’ю / колаж: Главред, фото: instagram.com, Анастасія Приходько

Ви дізнаєтеся:

  • Чому Анастасія Приходько втекла з інтерв'ю
  • Що вона думає про російську мову

Скандальна українська співачка Анастасія Приходько різко покинула інтерв'ю після дискусії про російську мову в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна.

відео дня

Під час інтерв'ю співачка вкотре висловилася на захист мови країни-окупанта. Цього разу артистка знайшла нове виправдання — мовляв, російська, якою вона розмовляє, не має нічого спільного з Росією.

"Російська мова, якою розмовляють у Росії, і якою розмовляю я, — це як британська та американська. Це київський діалект", — заявила Приходько.

Анастасія Приходько про російську мову
Анастасія Приходько про російську мову / фото: instagram.com, Анастасія Приходько

Як стало відомо з відеоанонсу інтерв'ю, між журналісткою та Анастасією розпочалася дискусія, під час якої виконавиця різко звернулася до співрозмовниці, натякнувши на її молодий вік.

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися про головні новини.

"Це мені зараз попросити у вас можливості дати мені час для того, щоб спілкуватися українською мовою?", — запитала журналістку Приходько.

Анастасія Приходько — скандал
Анастасія Приходько — скандал / фото: instagram.com, Анастасія Приходько

Після напруженої розмови співачка вирішила закінчити спілкування і, потиснувши руку співрозмовниці, покинула приміщення. Як повідомили у виданні, саме так і завершилося інтерв'ю — Приходько просто пішла.

"По мені й не скажеш, що я психічно неврівноважена", — але далі розмова різко змінює тон… Фінал шокуючий — вона просто встала й пішла", — повідомили на сторінці РБК-Україна.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Про особу: Анастасія Приходько

Анастасія Приходько — українська співачка, авторка пісень, громадська та політична діячка, заслужена артистка України.

У 2007 році брала участь у шоу російського Першого каналу "Фабрика зірок 7", в якому посіла перше місце, після чого розпочала співпрацю з продюсером Костянтином Меладзе. Представляла Росію, яка напала на Україну, на музичному конкурсі "Євробачення-2009" з піснею "Мамо". У фінальній частині конкурсу посіла 11-те місце.

За даними Вікіпедії, у жовтні 2018 року оголосила про відхід зі сцени. 24 лютого 2021 року відбулося повернення на естраду.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

скандал Анастасія Приходько
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росіяни підлатають діри та посилять на тиск на Україну: Андрусів - про послаблення санкцій США

12:00Інтерв'ю
Дрони масовано атакували хімзавод в РФ - найбільший у світі виробник добрив

11:11Війна
Дрони долетіли до Криму: атаковано підприємство з ремонту ППО, деталі

10:56Фронт
Популярне

Більше
Китайський гороскоп на сьогодні, 19 березня: Тиграм — стрес, Козлам — позитив

Не Мазепа і не Сагайдачний: історик розкрив справжні прізвища українських гетьманів

Різке зростання вартості пального: українцям назвали терміни підвищення цін на АЗС

Путіністка Корольова зі сцени оголосила стать майбутньої дитини

Долар і євро стрімко полетіли вниз: свіжий курс валют на 19 березня

Останні новини

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Регіони
Новини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини Черкаси
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти