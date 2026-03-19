Майже 600 гривень на ціннику: в Україні раптово подорожчали популярні продукти

Товари, які купують багато українців, зараз коштують дорожче, ніж місяць тому.

Як змінилися ціни на сири в українських супермаркетах

В українських супермаркетах знову переписали ціни так, що покупці помітять здорожчання деяких продуктів. Мова йде зокрема про кисломолочний та твердий сири.

Про це свідчать дані на сайті Мінфін. Сьогодні, 19 березня, ціни на ці молочні продукти зросли у порівнянні з середньомісячними показниками за попередній місяць.

Скільки тепер коштує сир в Україні

Кисломолочний сир Простонаше 9% сьогодні в середньому продають за 101,06 гривні за пачку 300 грамів. У лютому такий сир коштував менше - 99,12 гривні за пачку.

Схожа ситуація з твердим сиром Звени Гора голандським 45%. Кілограм продукту сьогодні в середньому коштує 581,10 гривні проти 559,19 гривень минулого місяця.

Подорожчав і твердий сир Комо традиційний 50%. Його ціна підскочила з 535,46 гривень у лютому до 577,23 гривень 19 березня.

Нагадаємо, Главред писав, що на початку весни овочі зазвичай дорожчають через витрати на зберігання та зменшення запасів. Це вже відобразилося на часнику. Ціни на нього у супермаркетах помітно виросли.

Раніше стало відомо, що в супермаркетах України подорожчали раніше доступні крупи - гречка та два види рису. Тепер кілограм цих круп коштує більше 50 гривень.

Напередодні повідомлялося, що минулого тижня оптові ціни на овочі в Україні змінювалися нерівномірно. Більшість овочів так званого борщового набору подешевшали, винятком стала лише цибуля.

Про джерело: Мінфін Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія. На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки у банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.

