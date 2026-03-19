Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Майже 600 гривень на ціннику: в Україні раптово подорожчали популярні продукти

Анна Косик
19 березня 2026, 11:57
Товари, які купують багато українців, зараз коштують дорожче, ніж місяць тому.
супермаркет, деньги
Як змінилися ціни на сири в українських супермаркетах / Колаж: Главред, фото: pixabay

Головне:

  • Кисломолочний сир в супермаркетах коштує більше 100 гривень за пачку
  • Кілограм твердого сиру коштує тепер більше 575 гривень

В українських супермаркетах знову переписали ціни так, що покупці помітять здорожчання деяких продуктів. Мова йде зокрема про кисломолочний та твердий сири.

Про це свідчать дані на сайті Мінфін. Сьогодні, 19 березня, ціни на ці молочні продукти зросли у порівнянні з середньомісячними показниками за попередній місяць.

відео дня

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися головні новини.

Скільки тепер коштує сир в Україні

Кисломолочний сир Простонаше 9% сьогодні в середньому продають за 101,06 гривні за пачку 300 грамів. У лютому такий сир коштував менше - 99,12 гривні за пачку.

Схожа ситуація з твердим сиром Звени Гора голандським 45%. Кілограм продукту сьогодні в середньому коштує 581,10 гривні проти 559,19 гривень минулого місяця.

Подорожчав і твердий сир Комо традиційний 50%. Його ціна підскочила з 535,46 гривень у лютому до 577,23 гривень 19 березня.

Які продукти подорожчають у березні
Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що на початку весни овочі зазвичай дорожчають через витрати на зберігання та зменшення запасів. Це вже відобразилося на часнику. Ціни на нього у супермаркетах помітно виросли.

Раніше стало відомо, що в супермаркетах України подорожчали раніше доступні крупи - гречка та два види рису. Тепер кілограм цих круп коштує більше 50 гривень.

Напередодні повідомлялося, що минулого тижня оптові ціни на овочі в Україні змінювалися нерівномірно. Більшість овочів так званого борщового набору подешевшали, винятком стала лише цибуля.

Про джерело: Мінфін

Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія.

На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки у банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

молочка ціни на продукти молочні продукти молочна продукція новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росіяни підлатають діри та посилять на тиск на Україну: Андрусів - про послаблення санкцій США

Росіяни підлатають діри та посилять на тиск на Україну: Андрусів - про послаблення санкцій США

12:00Інтерв'ю
Дрони масовано атакували хімзавод в РФ - найбільший у світі виробник добрив

Дрони масовано атакували хімзавод в РФ - найбільший у світі виробник добрив

11:11Війна
Дрони долетіли до Криму: атаковано підприємство з ремонту ППО, деталі

Дрони долетіли до Криму: атаковано підприємство з ремонту ППО, деталі

10:56Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Китайський гороскоп на сьогодні, 19 березня: Тиграм — стрес, Козлам — позитив

Китайський гороскоп на сьогодні, 19 березня: Тиграм — стрес, Козлам — позитив

Не Мазепа і не Сагайдачний: історик розкрив справжні прізвища українських гетьманів

Не Мазепа і не Сагайдачний: історик розкрив справжні прізвища українських гетьманів

Різке зростання вартості пального: українцям назвали терміни підвищення цін на АЗС

Різке зростання вартості пального: українцям назвали терміни підвищення цін на АЗС

Путіністка Корольова зі сцени оголосила стать майбутньої дитини

Путіністка Корольова зі сцени оголосила стать майбутньої дитини

Долар і євро стрімко полетіли вниз: свіжий курс валют на 19 березня

Долар і євро стрімко полетіли вниз: свіжий курс валют на 19 березня

Останні новини

12:46

Шикарний весняний салат, який готується 5 хвилин - рецепт без заморочок

12:45

Путін "зник" із Кремля після ліквідації Хаменеї: ЗМІ розкрили причину

12:41

День весняного рівнодення 20 березня: що обов’язково потрібно зробити цього дня

12:30

Рівненщину накриє прохолода: синоптики попереджають про зміну погоди

12:28

Чим годувати собаку, крім м’яса: перелік безпечних овочів

План наступу Росії зірваний, 2027-й буде вирішальним у війні – КоваленкоПлан наступу Росії зірваний, 2027-й буде вирішальним у війні – Коваленко
12:27

Китайський гороскоп на завтра, 20 березня: Бикам - конфлікти, Кроликам - втрати

12:16

2+2 покаже документальний фільм про українських "богів війни"

12:00

Росіяни підлатають діри та посилять на тиск на Україну: Андрусів - про послаблення санкцій США

11:57

Майже 600 гривень на ціннику: в Україні раптово подорожчали популярні продукти

Реклама
11:54

"Покровськ уже втрачено": оглядач зізнався, коли РФ може повністю захопити місто

11:52

"У мене погані новини": розмова чоловіка з коровами стала вірусною в мережіВідео

11:35

"Мені піти?": скандальний вибрик Приходько потрапив на відеоВідео

11:11

Дрони масовано атакували хімзавод в РФ - найбільший у світі виробник добрив

11:01

Ліні Костенко 96: найсильніші цитати української письменниціВідео

10:59

Стане проблемою для РФ: експерт оцінив, куди битиме нова українська балістика

10:56

Дрони долетіли до Криму: атаковано підприємство з ремонту ППО, деталі

10:52

Гороскоп на завтра, 20 березня: Левам - труднощі, Скорпіонам - щастя

10:45

"Приліт" по багатоповерхівці, зруйновано квартири: свіжі подробиці атаки на ОдесуФото

10:29

"Досить вже": Меган Маркл довела генерального директора Netflix до сказу

10:09

"У нетверезому стані": Дан Балан зіпсував весілля відомого блогераВідео

Реклама
10:05

Вдарив 6-бальний шторм: Україну накрила потужна магнітна буря

10:05

Як розпізнати нарциса вже на першому побаченні: 5 неочевидних ознак

09:56

РФ хоче мобілізувати 409 тис. військових: Сирський попередив про наміри ворога

09:53

Росія атакувала Запоріжжя: десятки тисяч абонентів залишилися без світла, є поранений

09:50

Україна стикається з новими кризами: Андрусів зробив попередженняПогляд

09:05

До кінця березня життя зміниться: на 4 знаки зодіаку чекають доленосні зміни

09:02

Тристоронні переговори між Україною, США та РФ зупинені: яка причина

09:01

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 19 березня (оновлюється)

08:59

Вийшов за продуктами і не повернувся: в Ірландії вбили українця

08:41

Карта Deep State онлайн за 19 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:08

Країна ЄС хоче скасувати тимчасовий захист біженців: кого торкнуться зміни

07:44

Тисячі солдатів та контроль над нафтою й ураном: США готують жорсткий сценарій проти Ірану

06:47

Нічний удар по Одесі: троє постраждалих, пошкоджено історичний центр містаФото

06:10

Гороскоп Таро на квітень 2026: Овнам — проблеми, Тельцям — гроші, Близнюкам — кохання

05:39

Не Мазепа і не Сагайдачний: історик розкрив справжні прізвища українських гетьманівВідео

05:11

Чому легендарні молочні "трикутники" в СРСР насправді виявилися провалом

05:05

Дощ і мокрий сніг: Україну накриває раптове похолодання

04:31

Цинобровий: більшість не здогадується, який колір так називають українською

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні мавпи на дереві за 23 с

03:26

Глобальна спека вбиває: несподівана загроза від підвищення температури

Реклама
02:23

Зірку серіалу "Рятувальники Малібу" заарештували: у чому її звинувачують

01:53

Проїхали повз окупантів: у ГУР розкрили деталі зухвалої операції на півдні

01:45

Ніколь Кідман запідозрили у романі з відомим актором — колишній чоловік вражений

01:00

"Тепер в тюрмі": Бєдняков попався на "крадіжці" з магазину

00:48

Сонце дасть більше енергії: експерт розкрив простий трюк для панелей

00:05

Електропостачання під загрозою: відключення в Києві та області 19 березня

18 березня, середа
23:58

"Є таргани": Brykulets розповів про особливості своєї коханої

23:57

Україна – Швеція: букмекери дали прогноз на півфінал ЧС-2026

23:35

Зірка шоу "Голос країни" мобілізувався — подробиці

22:47

Зникло світло, перебої з водою: РФ вдарила по Заходу України, що відомо

Новини Києва
Відключення опалення в КиєвіПогода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращиться
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Регіони
Новини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини Львова
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаОлена ЗеленськаФіліп Кіркоров
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти