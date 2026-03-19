"Покровськ уже втрачено": оглядач зізнався, коли РФ може повністю захопити місто

Марія Николишин
19 березня 2026, 11:54
Коваленко наголосив, що не потрібно тішити себе ілюзіями.
Ситуація в Покровську / колаж: Главред, фото: deepstatemap, Міноборони РФ

Головне із заяви експерта:

  • Окупанти протягом весни захоплять Покровськ
  • Місто виконало своє завдання щодо гальмування армії РФ
  • Зараз варто говорити про Добропільський напрямок і загрози для Добропілля

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів, чи зміниться ситуація для Покровська та Покровського напрямку після майже повного звільнення Дніпропетровщини.

Він зауважив, що Покровськ майже повністю захоплений. Але місто виконало своє завдання щодо гальмування та виснаження російських військ.

"Давайте будемо реалістами і не будемо тішити себе ілюзіями: російські окупанти протягом весни захоплять повністю і місто, і всю Покровсько-Мирноградську агломерацію", - наголосив експерт в інтерв’ю Главреду.

Коваленко додав, що зараз варто говорити не про Покровськ і Мирноград, а про Добропільський напрямок і загрози для Добропілля.

Покровськ / Інфографіка: Главред

За його словами, наразі тривають бойові дії поблизу Гришино – як на правому березі річки Гришинка, так і в самому селі. Далі – Новоолександрівка, Шевченко, Мирне.

"Росіяни продовжують гальмувати поблизу Удачного та Котлиного, але, тим не менш, у них є тактичні просування. Далі – весь південний фланг Слов’янсько-Краматорського плацдарму. Основні для росіян зони гальмування на західному фланзі, на Добропільському напрямку – це Білицьке, Добропілля, Білозерське, а на Костянтинівському та в перспективі на Дружківському напрямках – це Костянтинівка, Дружківка та Краматорськ", - підкреслив він.

Оглядач наголосив, що Покровськ уже втрачено, тому Дніпропетровщина — це окрема тема. Адже просування росіян по Дніпропетровській області могло розглядатися саме як шлях до захоплення Покровська рік тому.

"Зараз Дніпропетровщина розглядається противником, по-перше, як елемент майбутнього наступу на Запоріжжя, тобто формування плацдарму в районі селища Покровське по трасі Н-15. А, по-друге, як інструмент для збереження контролю над ситуацією на Новопавлівському напрямку, де сконцентровано значну кількість російських сил і засобів, які не можуть просто стояти на місці", - підсумував Коваленко.

Як повідомляв Главред, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ворог не відмовляється від своїх намірів і продовжує готуватися до подальшої агресії проти України. Зокрема, Росія планує рекрутувати ще 409 тисяч військових.

Також відомо, що Сили оборони України провели наступальну операцію під Степногірськом, у результаті якої були зайняті ключові позиції російських окупаційних військ.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді розповів, що російські війська розпочали весняно-літній наступ на Донеччині та Запоріжжі, однак за півтори доби зазнали рекордних втрат - понад 900 осіб.

Про персону: Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
