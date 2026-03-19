'Покровськ уже втрачено': оглядач зізнався, коли РФ може повністю захопити місто

Коваленко наголосив, що не потрібно тішити себе ілюзіями.

https://glavred.net/front/pokrovsk-poteryan-ekspert-priznalsya-kogda-rf-mozhet-polnostyu-zahvatit-gorod-10750160.html Посилання скопійоване

Ситуація в Покровську

Головне із заяви експерта:

Окупанти протягом весни захоплять Покровськ

Місто виконало своє завдання щодо гальмування армії РФ

Зараз варто говорити про Добропільський напрямок і загрози для Добропілля

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів, чи зміниться ситуація для Покровська та Покровського напрямку після майже повного звільнення Дніпропетровщини.

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися головні новини. відео дня

Він зауважив, що Покровськ майже повністю захоплений. Але місто виконало своє завдання щодо гальмування та виснаження російських військ.

"Давайте будемо реалістами і не будемо тішити себе ілюзіями: російські окупанти протягом весни захоплять повністю і місто, і всю Покровсько-Мирноградську агломерацію", - наголосив експерт в інтерв’ю Главреду.

Коваленко додав, що зараз варто говорити не про Покровськ і Мирноград, а про Добропільський напрямок і загрози для Добропілля.

За його словами, наразі тривають бойові дії поблизу Гришино – як на правому березі річки Гришинка, так і в самому селі. Далі – Новоолександрівка, Шевченко, Мирне.

"Росіяни продовжують гальмувати поблизу Удачного та Котлиного, але, тим не менш, у них є тактичні просування. Далі – весь південний фланг Слов’янсько-Краматорського плацдарму. Основні для росіян зони гальмування на західному фланзі, на Добропільському напрямку – це Білицьке, Добропілля, Білозерське, а на Костянтинівському та в перспективі на Дружківському напрямках – це Костянтинівка, Дружківка та Краматорськ", - підкреслив він.

Оглядач наголосив, що Покровськ уже втрачено, тому Дніпропетровщина — це окрема тема. Адже просування росіян по Дніпропетровській області могло розглядатися саме як шлях до захоплення Покровська рік тому.

"Зараз Дніпропетровщина розглядається противником, по-перше, як елемент майбутнього наступу на Запоріжжя, тобто формування плацдарму в районі селища Покровське по трасі Н-15. А, по-друге, як інструмент для збереження контролю над ситуацією на Новопавлівському напрямку, де сконцентровано значну кількість російських сил і засобів, які не можуть просто стояти на місці", - підсумував Коваленко.

Ситуація на фронті - останні новини України

Як повідомляв Главред, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ворог не відмовляється від своїх намірів і продовжує готуватися до подальшої агресії проти України. Зокрема, Росія планує рекрутувати ще 409 тисяч військових.

Також відомо, що Сили оборони України провели наступальну операцію під Степногірськом, у результаті якої були зайняті ключові позиції російських окупаційних військ.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді розповів, що російські війська розпочали весняно-літній наступ на Донеччині та Запоріжжі, однак за півтори доби зазнали рекордних втрат - понад 900 осіб.

Про персону: Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред