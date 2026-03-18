Коротко:
- Навіщо Корольова оголосила стать дитини
- Хто її про це попросив
Російська співачка Наташа Корольова, яка родом з Києва, але підтримує терористичне вторгнення РФ у рідну країну, несподівано оголосила стать майбутньої дитини на концерті в Санкт-Петербурзі.
Як пишуть російські пропагандисти, у паузі між виступами вона вийшла з анонсом. Путіністка повідомила, що в залі перебуває шанувальниця співачки, яка попросила провести таким чином гендер-паті та оголосити стать майбутньої дитини глядачки.
"Дуже хвилююся. Мамочко, ви готові? Вітаю, у вас буде синочок", - повідомила зі сцени вона.
Напередодні путіністка звернулася до медичної клініки, оскільки її чоловік, офіцер-стрингоносець, незадоволений зовнішністю виконавиці і вважає, що їй потрібно схуднути. Вона пішла до ендокринолога, який призначив їй ін'єкції для схуднення російського виробництва.
Про особу: Наташа Корольова
Наташа Корольова — естрадна співачка, народилася і виросла в Києві. Свою кар'єру розпочала завдяки російському композитору Ігорю Ніколаєву.
12 жовтня 2016 року Служба безпеки України (СБУ) заборонила Наташі Корольовій в'їзд до країни на 5 років. З 23 січня 2022 року Корольовій заборонено в'їзд до Литви строком на 5 років через концерти в окупованому Росією Криму.
