Наймасованіша атака РФ на Запоріжжя: пошкоджені будинки та ТЦ, деталі

Росіянам 9 разів вдалося влучити дронами по території Запоріжжя.

https://glavred.net/ukraine/samaya-massirovannaya-ataka-rf-na-zaporozhe-povrezhdeny-doma-i-tc-detali-10728794.html Посилання скопійоване

Удар РФ по Запоріжжі / колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

Росіяни двічі атакували Запоріжжя дронами

Під ударами опинилися житлові будинки, торговельні об’єкти та інфраструктура

Інформація про постраждалих не надходила

Країна-агресор Росія у ніч на 2 січня атакувала Запоріжжя ударними дронами. Внаслідок ударів пошкоджено десятки будинків, спалахнув торговий центр. Про це заявив глава Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Упродовж новорічних свят ворог не припиняв атакувати Запоріжжя та передмістя. Цієї ночі відбулася одна з наймасованіших атак безпілотниками", - наголосив він. відео дня

За його словами, значну частину ворожих цілей було знищено силами ППО ще на підльоті до міста. Саме це дозволило уникнути поранених серед мешканців.

Однак, він додав, що росіянам 9 разів вдалося влучити дронами по території Запоріжжя. Під ударами опинилися житлові будинки, торговельні об’єкти та інфраструктура.

Федоров підкреслив, що станом на ранок зафіксовано десятки пошкоджених будинків і комерційних приміщень.

"Ворог і цієї ночі намагався вдарити по енергетичній інфраструктурі, однак станом на ранок усі абоненти в області зі світлом", - йдеться у повідомленні.

Водночас, у ДСНС уточнили, що впродовж ночі російські війська двічі атакували Запоріжжя ударними дронами.

Зазначається, що перша хвиля сталася пізно ввечері 1 січня. Внаслідок цього виникли три пожежі: загорілася нежитлова прибудова до багатоповерхівки та дві господарчі споруди. Уламками було пошкоджено житлові будинки, дорожнє покриття та автомобілі.

Друга атака відбулася близько 02:00 2 січня. Внаслідок удару спалахнув торговий центр. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, сапери ДСНС обстежили територію на наявність небезпечних уламків безпілотників. Постраждалих немає.

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт із міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар вважає, що російські удари по інфраструктурі України, очевидно, не припиняться.

"Навіть якщо була тривала пауза у кілька тижнів, – це не означає, що на цьому все завершиться. Удари будуть і надалі. Графіки відключень теж будуть – і всю зиму, і, ймовірно, у подальшому", - наголосив він.

Удари РФ - останні новини України

Як повідомляв Главред, увечері 1 січня російські окупанти завдали ударів по Запоріжжю. Внаслідок атаки в місті сталися пожежі. Росіяни били саме по обласному центру.

У ніч на 31 грудня російська окупаційна армія вкотре атакувала житлову, логістичну та енергетичну інфраструктуру Одеської області. В одному з населених пунктів області внаслідок атаки спалахнули склади логістичної компанії.

Крім того, за лічені години до Нового року російські окупаційні війська завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки країни-агресорки Росії відомо про ураження багатоповерхівки.

Читайте також:

Про персону: Іван Федоров Іван Сергійович Федоров (нар. 29 серпня 1988, Мелітополь, Запорізька область, УРСР) — український політик, громадський діяч, голова Запорізької обласної військової адміністрації з 2 лютого 2024 року З 2020 - Мелітопольський міський голова. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ. У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред