УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Російські добровольці могли дійти до Бєлгорода, але у них були інші цілі - Ягун

Ангеліна Підвисоцька
24 травня 2023, 19:50 оновлено 24 травня, 20:36
307
Російські добровольці хотіли показати, що є ті, хто "не слухає Путіна".
Віктор Ягун, Легіон Свобода Росії
Російські добровольці могли дійти до Бєлгорода / Колаж: Главред, фото: Facebook.com/yagunv, t.me/legionoffreedom

Російські добровольці просунулися в Бєлгородській області і змусили Кремль панікувати. Однак не варто очікувати, що вони підуть на сам Бєлгород і захоплять його. У добровольців зовсім інші цілі. Про це в інтерв'ю Главреду розповів колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу Віктор Ягун.

Водночас Ягун переконаний, що добровольці змогли б дійти до Бєлгорода, якби у них була саме така мета.

"Російські добровольці, як патріоти своєї держави, після заходу на свої території будуть намагатися залишатися там якомога довше і відтягнути на себе певні сили військ РФ. Також вони мають намір пояснити бєлгородцям, що вони не вороги Росії, а лише хочуть для неї кращого життя. Подивимося, наскільки їм це вдасться. Події розгортатимуться 3-4 дні. Якщо добровольці будуть просуватися так, як зараз, думаю, вони і в Білгород можуть зайти", - сказав генерал-майор.

відео дня

Він також розповів, які саме цілі стояли перед добровольцями.

"Я не думаю, що вони це зроблять. У добровольців зовсім інше завдання - вони просто хочуть продемонструвати наявність того, що є такий підрозділ, люди, які не слухають Путіна, не дивляться телевізор, не довірять російським пропагандистам і хочуть змінити Росію на краще. На мою думку, Вони можуть спокійно вийти з Бєлгородської області після того, як роздадуть листівки і проведуть там агітаційні заходи", - пояснив Ягун.

Операція добровольців Росії в Бєлгородській області

У Мережі 22 травня були опубліковані заяви Російського добровольчого корпусу і Легіону Свобода Росії, згідно з якими загони почали військову операцію зі звільнення Білгородської області.

Військові виконували завдання на КПП Грайворон і в декількох населених пунктах регіону. Вони завдавали ударів по окупантах РФ.

У військовій розвідці Міноборони України вважають, що добровольці Росії проводять роботу над демілітаризацією Бєлгородської області і створенню смуги безпеки, щоб відсунути окупаційні війська РФ від українського кордону.

У рейді беруть участь тільки громадяни Росії.

У Міноборони окупантів РФ 23 травня повідомили про нібито "знищення" сил і засобів добровольців у Білгородській області. У відповідь Російський добровольчий корпус попередив окупантів Росії про новий удар.

Дивіться відео, в якому Віктор Ягун розповів, як добровольці Росії можуть дійти до Бєлгорода:

Інші новини:

війна в Україні Бєлгород вторгнення Росії
Реклама

Головне за день

Російські добровольці могли дійти до Бєлгорода, але у них були інші цілі - Ягун

Російські добровольці могли дійти до Бєлгорода, але у них були інші цілі - Ягун

19:50 Україна
Україна в полоні дикого шторму: синоптики попередили про шквали і сильний град

Україна в полоні дикого шторму: синоптики попередили про шквали і сильний град

19:17 Синоптик
У добровольців в РФ є лише 3-4 дні, щоб добитися успіху – генерал СБУ

У добровольців в РФ є лише 3-4 дні, щоб добитися успіху – генерал СБУ

18:55 Світ
Всі головні новини

Останні новини

21:35

Путін і Лукашенко ледве стрималися: президент Казахстану здивував заяву про Білорусь і РФ

21:10

"Сказала "Так": Маша Полякова показала фото з каблучкою на безіменному пальці

21:03

"Припливли": український дизайнер раптово опинився під крапельницею

20:41

Як назвати бутерброд українською: Авраменко назвав смачне-пресмачне словоВідео

19:50

Російські добровольці могли дійти до Бєлгорода, але у них були інші цілі - ЯгунВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

19:45

"У нас два 300-х": в РДК розповіли подробиці рейду в Бєлгородську областьВідео

19:20

Божевільний екіпаж пускає ракети в мирні міста, ведучи літак до катастрофиПогляд

19:17

Україна в полоні дикого шторму: синоптики попередили про шквали і сильний градВідео

18:58

Удача буде завжди: що потрібно зробити вранці 25 травня у ванній, щоб рік був грошовим - прикметиВідео

Реклама
18:55

У добровольців в РФ є лише 3-4 дні, щоб добитися успіху – генерал СБУВідео

18:34

"Постійно обстрілюють": ворог посилює тиск на флангах біля Бахмута - МалярВідео

18:23

"Люблю цю няшну дурню": Малахова жорстко підколола Камалію за вихід в КаннахВідео

18:23

Путін, Шойгу і не тільки: в ГУР назвали список людей, яких Україна хоче ліквідуватиВідео

18:17

"Отримав травму голови": в РФ розганяють фейк про "поранення" ЗалужногоВідео

18:16

5 способів використовувати лавровий лист, про які ви не здогадувалися

17:55

Ердоган відверто пояснив, чому не вводить санкції проти Росії і ПутінаВідео

17:43

Любовний гороскоп на червень: Тельцям - нова зустріч, Близнюкам - розчаруванняВідео

17:18

Складна оптична ілюзія: потрібно знайти на зображенні тварин і пташку за 15 секунд

17:15

Шойгу зганьбився заявою про події в Бєлгородській областіВідео

17:15

Гаманець буде не закриватися: 4 знака зодіаку влітку будуть купатися в грошахВідео

Реклама
17:09

Пугачова сумує за чоловіком Діани Гурцкої, але в Москву більше ні ногою - росЗМІВідео

16:49

Росіяни дуже здивувалися: ось як виглядає брат Кіркорова, якого він приховуєВідео

16:41

Який напій підходить до полуниці: як відчути дивовижну солодкість від ягодиВідео

16:21

У Зеленського висміяли Путіна, який розглядав карту без УкраїниВідео

16:16

Як відокремити оселедець від кісток одним рухом: божевільний фокусВідео

16:08

Українська збірна бійців-спортсменів виборола перше місце на чемпіонаті Європи! новости компании

16:03

Польща хоче підтримати війська, які підуть проти Лукашенка - генерал СкшипчакВідео

15:52

У 75-річної жінки виявили рідкісну генетичну мутацію: чим вона особлива

15:48

"Без двадцяти чотири – неправильно": мовознавець пояснив, як вказати час без русизмівВідео

15:39

"Позорище": росіяни в істериці через заборону Камеруну грати матч з футболістами РФВідео

15:05

Загинув під Бахмутом: окупанти вбили відомого українського боксера

15:00

"Філіп-скромняжка": Кіркоров публічно висловився про свого партнераВідео

14:57

Прорив добровольців Росії в напрямку Москви: генерал СБУ оцінив сценарійВідео

14:54

Саме вона нагадує смак дитинства: та сама сирна запіканка з СРСР - рецептВідео

14:28

Арестович показав знімок без сорочки у відповідь на критику його фото з пляжу

13:59

ПЦУ перейшла на новий календар: коли відзначатимемо церковні святаВідео

13:58

Що не можна готувати у фользі: продукти, про які ви не здогадувалися

13:43

Армія України перейде на нові винищувачі: Зеленський провів СтавкуВідео

13:42

Лише найкмітливіші розгадають загадку: потрібно за 5 секунд знайти людину серед статуй

13:41

Що таке синька і чому без неї не обходилася жодна господиня в СРСР

Реклама
13:24

Взяв і розчавив танком авто: Шварценеггер став співробітником Netflix

13:17

Найсексуальніший чоловік у світі одружується - ЗМІ

13:07

Як від пластику відмити наклейки: 3 лайфхаки від бруду на ваших флаконах

12:59

Війна може закінчитися швидко, на це вплине 2 фактори – ЯрошВідео

12:56

ЗСУ прорвуться в Криму і на Донбасі: Пригожин в істериці чекає провалу військ РФВідео

12:53

EOS Data Analytics Макса Полякова отримала перші оброблені знімки зі супутника EOS SAT-1

12:38

У Пентагоні розповіли, коли бійці ЗСУ почнуть освоювати танки Abrams

12:35

У РФ заявили, що корабель "Іван Хурс" атакували дрони: що це означаєВідео

12:24

Атака на дефективний розвідувальний корабель Іван Хурс: Росії буде болячеПогляд

12:11

"Зірка на небо летіла": Злата Огневич звалилася зі сцени під час концертуВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Війна з Росією
Ядерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війна
Цікаве
Оптичні ілюзіїГоловоломкиТести по картинці
Персони
Роман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новини
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти