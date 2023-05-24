Російські добровольці могли дійти до Бєлгорода, але у них були інші цілі - Ягун

Російські добровольці хотіли показати, що є ті, хто "не слухає Путіна".

https://glavred.net/ukraine/rossiyskie-dobrovolcy-mogli-doyti-do-belgoroda-no-u-nih-byli-drugie-celi-yagun-10472809.html Посилання скопійоване

Російські добровольці могли дійти до Бєлгорода / Колаж: Главред, фото: Facebook.com/yagunv, t.me/legionoffreedom

Російські добровольці просунулися в Бєлгородській області і змусили Кремль панікувати. Однак не варто очікувати, що вони підуть на сам Бєлгород і захоплять його. У добровольців зовсім інші цілі. Про це в інтерв'ю Главреду розповів колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу Віктор Ягун.

Водночас Ягун переконаний, що добровольці змогли б дійти до Бєлгорода, якби у них була саме така мета.

"Російські добровольці, як патріоти своєї держави, після заходу на свої території будуть намагатися залишатися там якомога довше і відтягнути на себе певні сили військ РФ. Також вони мають намір пояснити бєлгородцям, що вони не вороги Росії, а лише хочуть для неї кращого життя. Подивимося, наскільки їм це вдасться. Події розгортатимуться 3-4 дні. Якщо добровольці будуть просуватися так, як зараз, думаю, вони і в Білгород можуть зайти", - сказав генерал-майор.

відео дня

Він також розповів, які саме цілі стояли перед добровольцями.

"Я не думаю, що вони це зроблять. У добровольців зовсім інше завдання - вони просто хочуть продемонструвати наявність того, що є такий підрозділ, люди, які не слухають Путіна, не дивляться телевізор, не довірять російським пропагандистам і хочуть змінити Росію на краще. На мою думку, Вони можуть спокійно вийти з Бєлгородської області після того, як роздадуть листівки і проведуть там агітаційні заходи", - пояснив Ягун.

Операція добровольців Росії в Бєлгородській області

У Мережі 22 травня були опубліковані заяви Російського добровольчого корпусу і Легіону Свобода Росії, згідно з якими загони почали військову операцію зі звільнення Білгородської області.

Військові виконували завдання на КПП Грайворон і в декількох населених пунктах регіону. Вони завдавали ударів по окупантах РФ.

У військовій розвідці Міноборони України вважають, що добровольці Росії проводять роботу над демілітаризацією Бєлгородської області і створенню смуги безпеки, щоб відсунути окупаційні війська РФ від українського кордону.

У рейді беруть участь тільки громадяни Росії.

У Міноборони окупантів РФ 23 травня повідомили про нібито "знищення" сил і засобів добровольців у Білгородській області. У відповідь Російський добровольчий корпус попередив окупантів Росії про новий удар.

Дивіться відео, в якому Віктор Ягун розповів, як добровольці Росії можуть дійти до Бєлгорода:

Інші новини: