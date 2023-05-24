Загинув під Бахмутом: окупанти вбили відомого українського боксера

У бою проти російських окупантів під Бахмутом загинув боксер Олександр Онищенко.

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Під Бахмутом загинув боксер Олександр Онищенко / Колаж: Главред, фото: instagram.com/boxing_federation_of_ukraine, ua.depositphotos.com

Російські окупанти вбили українського боксера Олександра Онищенка. Він загинув у бою з окупантами під Бахмутом. Про це повідомляє Федерація боксу України.

30-річний Олександр входив до складу збірної України з боксу і представляв Федерацію боксу в Сумській області. Онищенко тренувався під керівництвом Дмитро Дуброва.

Він був майстром спорту України з боксу, чемпіоном України серед юнаків та юніорів. Крім того, він став переможцем "Кубка Кужельного", "Кубка Арсенова" і "Кубка Карпат".

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Коли саме і як загинув Олександр поки невідомо. Прощання з ним відбудеться в середу, 24 травня.

Як повідомляв Главред, 21 травня в Одеській області попрощалися з бойовим медиком десантно-штурмової роти ЗСУ, молодшим сержантом Романом Воробйовим. Він загинув внаслідок отриманого на фронті поранення. Роману було всього 30 років. Жителі Кілійської громади проводжали захисника України живим коридором.

Раніше в боях за Україну загинув 26-річний воїн ЗСУ Іван Пітчук з Прикарпаття. Він служив у третьому танковому батальйоні 4-ї окремої танкової бригади імені гетьмана Івана Виговського. Захисник України прийняв свій останній бій в Донецькій області. Менш ніж за два місяці йому виповнилося б 27 років.

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