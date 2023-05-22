ЗСУ візьмуть Бахмут у напівоточення і розстрілюватимуть російські частини, як у тирі - Світан

Полковник запасу заявив, що російським окупантам не вдасться вийти з Бахмута Донецької області.

https://glavred.net/ukraine/zsu-vizmut-bahmut-u-napivotochennya-i-rozstrilyuvatimut-rosiyski-chastini-yak-u-tiri-svitan-10472284.html Ссылка скопирована

Роман Свитан, украинские военные / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу

Українські військові просувають поблизу Бахмута Донецької області та намагаються його взяти у напівоточення. Це дозволить ЗСУ знищувати російських окупантів, не даючи їм змоги вийти з міста. Про це заявив полковник запасу та льотчик-інструктор Роман Світан, повідомляє 24 канал.

Він запевняє, що нині Бахмут вже не становить стратегічної чи оперативної проблеми для українських військових. ЗСУ триматимуть місто у напівоточенні як тільки дійдуть до річки Бахмутка.

"Буде така підкова навколо Бахмута. Він буде оточений нашими військами, які стоятимуть на висотах. А звідти, як у тирі, розстрілюватимемо російські частини", - сказав Світан.

видео дня

Світан переконаний, що у окупантів не буде можливості втекти з Бахмута. Однак, за його даними, з міста зараз тікають "вагнерівці". Вони нібито декілька днів поспіль виходять малими групами на Горлівку, де організували свій табір.

Світан не виключає, що по цьому табору згодом можуть вдарити HIMARSи. Полковник називає Бахмут полігоном для знищення росіян.

Ситуація навколо Бахмута

20 травня засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що його найманці нібито повністю захопили Бахмут.

Президент Володимир Зеленський спростував інформацію про падіння Бахмута. Відповідаючи на питання про те, чи є правдивою інформація окупантів про взяття Бахмута, глава держави сказав: "Я думаю, ні".

Своєю чергою гранатометник 5-го штурмового полку Юрій Сиротюк розповів про те, що підрозділи Збройних сил України просуваються в районі Бахмута Донецької області.

"Просування можу підтвердити власними ногами. Наявність серйозних втрат противника можу підтвердити тим, що бачив. Є полонені. На південному напрямку маємо успіхи, на південному фланзі рухаємося вперед", — повідомив він.

Дивіться відео про те, як армії РФ може провалитися в Бахмуті:

Раніше аналітики Інституту вивчення війни повідомляли, що російська окупаційна армія втрачає ініціативу в районі Бахмута, попри обмежений характер контратак Сил оборони України.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що українські військові продовжують утримувати позиції в Бахмуті і відбивають атаки окупантів. ЗСУ тримають фортифікаційні споруди та кілька приміщень південно-західної частини міста.

21 травня Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ продовжують виконувати дуже важливе завдання в Бахмуті.

Інші новини: