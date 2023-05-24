Польща хоче підтримати війська, які підуть проти Лукашенка - генерал Скшипчак

Польща хоче допомогти " відновити Білорусь "і очистити її від"проросійської адміністрації".

https://glavred.net/politics/polsha-gotovitsya-k-podderzhke-voysk-idushchih-protiv-lukashenko-general-skshipchak-10472731.html Посилання скопійоване

Польща допоможе у поваленні Лукашенка / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія

У Білорусі може початися повстання і операція проти самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. Польща хоче підтримати війська, які будуть до цього причетні. Про це заявив польський генерал і колишній заступник міністра оборони Польщі Вальдемар Скшипчак, повідомляє polsatnews.pl.

Він зазначив, що такі дії не варто пов'язувати з українським контрнаступом. Польща хоче допомогти "відновити Білорусь" і "розхитати проросійську адміністрацію".

"Ми готуємося до повстання в Білорусі, тому що воно відбудеться ... Потрібно бути готовим підтримати війська, які будуть вести операцію проти Лукашенка. У нас є причини допомагати їм", — сказав генерал.

відео дня

Скшипчак переконаний, що Лукашенко розуміє реальність подібного сценарію і дуже боїться його.

"У нього більше немає військових можливостей запобігти такому повстанню. Росія йому особливо не допоможе, тому що у неї будуть свої проблеми", - сказав генерал.

Лукашенко боїться війни з Україною

Раніше російський опозиціонер та правозахисник Марк Фейгін заявляв, що глава Кремля Володимир Путін намагається змусити Білорусь взяти участь у війні з Україною. Натомість сам білоруський диктатор Олександр Лукашенко не бажає цього і прагне "ухилитися" він тиску Москви. Як зазначив російський опозиціонер, самопроголошений президент Білорусі розуміє, що в разі активізації його ролі у війні з Україною, територія РБ також стане об'єктом цієї війни.

"Тобто Білорусь буде обстрілюватися. Це вже очевидно. Туди прилетять і "Хаймариси", й інша зброя. А ризики там зовсім інші. Як би йому (Лукашенкові, - ред.) самому не загинути. Він також боїться, і його страх цілком обґрунтований", - вважає Фейгін.

Як зазначив колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж, коли російський диктатор Володимир Путін відчує, що наближається поразка РФ у війні проти України, він спробує змусити Білорусь вступити у бойові дії. Тоді нависне загроза над Києвом, великими населеними пунктами і стратегічними об’єктами. Але якщо самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відмовиться прямо вступати у війну і кидати свої війська проти України, це може стати спусковим гачком до того, що Путін віддасть наказ його усунути.

За словами білоруського політичного і громадського діяча Андрія Саннікова, у Білорусі є люди, яким вигідно прибрати самопроголошеного президента РБ Олександра Лукашенка. Проте вони цього не зроблять. Білоруський диктатор навмисно оточив себе боягузами, щоб убезпечитися від замаху. Лукашенко підбирає таких людей у своє оточення, які будуть боятися "господаря".

Дивіться відео Главреда про гру, яку влаштував Лукашенко, щоб безпосередньо не воювати проти України:

Інші новини: