Росіяни в Херсоні потрапили в пастку: Гуменюк розповіла про великі проблеми армії Путіна

За словами Гуменюк, "велика вода" розкидала російські мінні загородження, які окупанти намостили вздовж лівого берега.

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Наталія Гуменюк розповіла про ситуацію на Херсонському напрямку / Колаж Главред, фото скріншот Youtube

Російські війська намагаються повернутися на позиції, які займали до підриву греблі Каховської ГЕС.

Як розповіла керівник об'єднаного прес-центру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, це ускладнюється необхідністю розмінування територій, які вони замінували раніше.

"Зараз, коли вода повертається фактично в русло і навіть відступає глибше в його межах, противник намагається повертатися на свої позиції. Для них це ускладнено через те, що карта мінних полів їх змінилася істотно", - заявила вона.

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За словами Гуменюк, "велика вода" розкидала російські мінні загородження, які окупанти намостили вздовж лівого берега.

"Їм доводиться розміновувати територію перед тим, як повертатися. До того ж їхня робота ускладнюється поширенням кишкових інфекцій", - додала вона.

За її словами, росіянам на Лівому березі зараз "складно, тому що у них перебої з питною водою дуже великі, а логістика у них не захищена".

Обстріл рятувальників у Херсоні

20 червня, російська окупаційна армія обстріляла рятувальників у Херсоні, які після затоплення розчищали мул. В результаті російської атаки один співробітник ДСНС загинув, ще семеро постраждали. Шестеро перебувають у важкому стані.

Крім того, раніше армія РФ обстріляла човен з людьми в Херсоні. Як повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак, росіяни відкрили вогонь "в спини цивільним". За його словами, шестеро людей, які евакуювалися з лівого берега, отримали поранення – дісталися до Херсона і були госпіталізовані.

Внаслідок обстрілу човна російськими окупантами біля Херсона поранення отримали 13 осіб. Серед загиблих-74-річний чоловік, який власним тілом прикрив жінку, коли росіяни відкрили вогонь по човні.

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