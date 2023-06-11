Вистрілили в спину людям: армія РФ обстріляла човен з людьми в Херсоні

За його словами, шестеро людей отримали поранення, дісталися до Херсона і були госпіталізовані.

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Евакуація в Херсонській області / Колаж Главред, фото МВС

Сьогодні, 11 червня, армія Росії атакувала човен з цивільними, які евакуювалися з лівого берега у Херсонській області.

Як повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак, росіяни відкрили вогонь "у спини цивільним".

За його словами, шестеро людей отримали поранення, дісталися до Херсона і були госпіталізовані.

"Лікарі борються за життя поранених. Росіяни - боягузливі терористи", - заявив Єрмак.

Обстріл українського човна / Андрій Єрмак

Ситуація в Херсонській області

Країна-агресор Російська Федерація 6 червня вночі здійснила підрив Каховської гідроелектростанції. За даними військової розвідки Міноборони України, вибух стався о 2:30 ночі. ГЕС повністю зруйнована.

Через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС у низці населених пунктів на Лівому березі Дніпра сталася екологічна катастрофа - вода з водосховища стала затоплювати населені пункти. Почалася евакуація. У Херсонській обласній військовій адміністрації заявили про прибуття води в житлові райони.

У місті Олешки на Херсонщині критична ситуація. В Олешках мало сухої території.

За даними Херсонської ОВА на 11 червня евакуація людей триває.

Дивіться відео про те, як люди рятуються від атаки на Каховську ГЕС:

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