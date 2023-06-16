Поранені 23 людини, серед них діти: росіяни жорстоко обстріляли Херсон

Окупанти обстрілювали медзаклади, дитсадки, супермаркети та житлові будинки.

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Росіяни не припиняють обстрілювати Херсон / колаж: Главред, фото: t.me/ermaka2022

У п’ятницю, 16 червня, російські окупанти завдали удару по Херсону, внаслідок чого поранення отримали 23 людини, зокрема троє дітей.

"Удари наносились по Таврійському мікрорайону, Корабельному району та центральній частині міста. Через обстріли пошкоджено медзаклад, дитсадок, супермаркет, житлові будинки, автівки, лінії електропередач", - повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

Він додав, що всіх постраждалих госпіталізували. Три людини перебувають у тяжкому стані, решта отримали середні або легкі травми.

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Єрмак показав наслідки обстрілів Херсона / скріншот: t.me/ermaka2022

Обстріли Херсонщини

Нагадаємо, що на Херсонщині росіяни вбили священника УПЦ, який у храмі роздавав гуманітарку. Перед загибеллю священник роздавав біля храму гуманітарну допомогу постраждалим через теракт на Каховській ГЕС.

Гуменюк розповіла про жорстокі обстріли Херсонщини. Вночі окупанти активізуються. Вони продовжують той самий нічний терор. Однак хоча обстрілів стало менше, але жертв не вдається уникнути.

Росія почала масове бомбардування Херсона під час евакуації. У МВС зазначають, що обстріл почався саме під час евакуації громадян, чиї будинки виявилися підтопленими.

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