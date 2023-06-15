Врятований з Херсона гігантський кіт став зіркою в мережі: історія Макса

Українців підкорила історія кота породи мейн-кун на прізвисько Макс, якого довелося евакуювати із затопленого Херсона під обстрілами окупантів.

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Кота Макса довелося евакуювати з Херсона під обстрілами окупантів / колаж Главред, скріншоти з відео

Інцидент з порятунком кота породи "мейн-кун" на прізвисько Макс із затопленого Херсона швидко стало вірусним в українському сегменті соцмереж. Історію тварини детально розповів портал ТСН.

Зараз врятований кіт знаходиться в Києві ‒ разом зі своїми власниками. Максу 7 років і важить близько 10 кілограмів.

"Він зараз дуже лякається гучних звуків, нових людей, йому потрібен час адаптуватися. Тому що він пережив навіть те, що люди не завжди можуть пережити. За паспортом його звуть Штірліц. Коли ми думали, яке йому ім'я підібрати для звичайного життя, ми вирішили, що справжнє ім'я Штірліца йому підійде. А саме Макс Отто фон Штірліц. Тому він зараз у нас Максік", — каже господиня кота Вікторія.

Господарі дуже боялися, що під час евакуації Макс може потрапити в руки до незнайомців і повернути його буде важко. Незабаром з'ясувалося, що в Херсоні волонтерить Андрій, однокласник іншого господаря кота-Дмитра.

Кіт на прізвисько Макс / скріншот з відео

Зрештою переляканого кота Макса евакуювали човном під обстрілами.

"400 метрів десь від нас впав снаряд, десь у воду", - згадує Андрій.

Вже наступного ранку кота привезли до Києва ‒ і він своїх господарів впізнав майже відразу, хоча давно не бачив. Тепер у Макса попереду спа-процедури в грумінг-салоні, а ще реабілітація після пережитого стресу.

Дивіться на відео сюжет про порятунок кота Макса з Херсона:

Обстріл Херсона 8 червня

8 червня в Херсоні під час евакуації мирних жителів російські окупанти почали обстріл

"Через прицільні удари окупантів під час проведення евакуаційних заходів у місті загинула цивільна особа. Ще двоє людей отримали травми. Дані уточнюються", - йдеться в повідомленні Херсонської обласної прокуратури.

В одному з сіл Херсонського району через обстріли травмовано чотирьох місцевих жителів.

При цьому в МВС повідомляють, що в результаті обстрілу корабельної площі постраждали 8 осіб.

"Інформація про загиблих поки не надходила, постраждалим надається медична допомога", - йшлося в повідомленні.

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