У Херсоні окупанти жорстоко обстріляли рятувальників: є жертви

Російська терористична армія прицільно обстріляла українських рятувальників.

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У Херсоні обстріляли рятувальників / колаж: Главред, фото: ДСНС України

Російська окупаційна армія у вівторок, 20 червня, у Херсоні обстріляла рятувальників, які після затоплення розчищали мул. На місці трагедії загинув один працівник ДСНС, ще шестеро осіб - у тяжкому стані.

Російська терористична армія прицільно обстріляла українських рятувальників, які прибирали вулиці міста після теракту на Каховській ГЕС, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

"Російська армія обстріляла рятувальників у Херсоні, які розчищали мул. Внаслідок артобстрілу загинув 1 співробітник ДСНС, ще 7 співробітників постраждали. Шестеро перебувають у важкому стані", - написав Єрмак.

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Обстріл Херсона

Нагадаємо, що Росія почала масове бомбардування Херсона під час евакуації. У МВС зазначають, що обстріл почався саме під час евакуації громадян, чиї будинки виявилися підтопленими. Внаслідок обстрілу військами РФ Херсона загинула жінка в центрі міста.

Армія РФ обстріляла човен з людьми в Херсоні. За його словами, шестеро людей, які евакуювалися з лівого берега, отримали поранення - дісталися до Херсона і були госпіталізовані.

Внаслідок обстрілу човна російськими окупантами біля Херсону поранення отримали 13 осіб. Серед загиблих - 74-річний чоловік, який власним тілом прикрив жінку, коли росіяни відкрили вогонь по човну.

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