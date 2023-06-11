Обстріл човна біля Херсона: є багато загиблих

Серед загиблих - 74-річний чоловік, який власним тілом прикрив жінку.

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Евакуація з Херсона / Колаж Главред, фото МВС

Внаслідок обстрілу російськими окупантами човна біля Херсону поранення отримали 13 осіб.

Як повідомлив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, для трьох з них вони виявилися смертельними.

"Три мирних людини загинули, ще десять отримали поранення, серед них двоє правоохоронців", - розповів глава області.

Серед загиблих - 74-річний чоловік, який власним тілом прикрив жінку, коли росіяни відкрили вогонь по човну.

"Росіяни розстріляли його в спину. Від отриманих поранень він загинув, лікарі не встигли йому допомогти", - зазначив Прокудін.

Фото наслідків обстрілу окупантами евакуаційного човна з цивільними у Херсонській області / Нацполіція

Обстріл човна під Херсоном - що відомо

Сьогодні ввечері стало відомо, що росіяни розстріляли човен з людьми, які намагалися дістатися до Херсона з окупованого Лівобережжя.

Люди пішли на такий небезпечний крок, оскільки окупанти не надають допомогу жителям затопленого лівого берега Херсонської області. Спочатку повідомлялося про шість постраждалих.

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