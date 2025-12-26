Росіяни вдарили ракетою по Умані, серед постраждалих діти - перші подробиці

У місті працюють усі необхідні служби, постраждалим надають допомогу.

Очільк ОВА повідомив про наслідки ворожого удару / Колаж: Главред, фото: скріншоти (ілюстративні)

Що повідомив Табурець:

Росіяни нанесли ракетний удар по Умані

Внаслідок атаки травмовано понад 5 людей

У місті фіксують руйнування через російську атаку

У п'ятницю, 26 грудня, країна-агресорка Росія атакувала місто Умань, що у Черкаській області, ракетою. Близько 11:28 Повітряні Сили ЗС України попередили про рух швидкісної цілі в напрямку міста.

Згодом в Умані прогримів вибух. Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець підтвердив атаку на місто. Він заявив, що внаслідок удару є руйнування і постраждалі.

Що відомо про наслідки російського удару

За інформацією Екстреної медичної допомоги, станом на 12:17 відомо про шістьох травмованих. Серед них є двоє дітей. Усім постраждалим медики вже надають необхідну допомогу.

"Є руйнації житлової інфраструктури. Працюють усі необхідні служби", - додав Табурець.

Росія може завдати нового масованого удару по Україні

Главред писав, що на думку військового експерта Олега Жданова, найімовірнішеРосія спробує найближчим часом повторити масований удар по Україні.

"Що стосується кількості ракет, судячи із заяв нашого головного розвідника, то Російська Федерація на сьогоднішній день має приблизно до тисячі ракет у запасі різних типів", - попередив експерт.

Якими ракетами РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Ракетні атаки РФ на Україну - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що російські окупанти у вівторок, 23 грудня, атакували Кременчук. Двоє людей дістали поранення внаслідок удару російських окупантів по підприємству.

Раніше, у ніч на 23 грудня російська окупаційна армія завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування.

Напередодні, ввечері 19 грудня, війська РФ атакували балістичними ракетами портову інфраструктуру Одеської області. Внаслідок атаки загинули 7 людей, ще 15 - зазнали поранень.

Про персону: Ігор Табурець Ігор Табурець — український діяч, голова Черкаської обласної державної адміністрації з 1 березня 2022 року. Генерал-майор, пише Вікіпедія.

