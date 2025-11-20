Росіяни передали Україні ще 1000 тіл: починається ідентифікація загиблих

Заходи вдалося провести за результатами спільної роботи співробітників Коордштабу, СБУ, ЗСУ та інших державних установ.

Росіяни передали Україні ще 1000 тіл / колаж: Главред, фото: t.me/Koord_shtab

Найближчим часом розпочнуться заходи з ідентифікації загиблих

Окрему допомогу надав Міжнародний комітет Червоного Хреста

У четвер, 20 листопада, російські окупанти передали українській стороні ще 1000 тіл, які за твердженням росіян належать загиблим воїнам ЗСУ. Найближчим часом розпочнуться заходи з ідентифікації загиблих. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС найближчим часом буде здійснено всі необхідні експертизи та проведено ідентифікацію репатрійованих тіл", - сказано в повідомленні. відео дня

Зазначається, що заходи вдалося провести за результатами спільної роботи співробітників Коордштабу, Служби безпеки України, ЗСУ, Міністерства внутрішніх справ, ДСНС та інших державних установ. Окрему допомогу надав Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Також у Коордштабі подякували особовому складу Центрального управління ЦВС Генерального штабу ЗСУ. Саме ці люди здійснюють перевезення репатрійованих до державних спеціальних установ та організовують передачу загиблих представникам правоохоронних органів і судово-медичної експертизи.

Повернення тіл у рамках репатріації - останні новини

Нагадаємо, 15 червня в Україну повернули 1200 тіл загиблих у рамках чергового етапу репатріації. Цей етап було реалізовано в рамках домовленостей, досягнутих під час переговорів у Стамбулі.

14 червня Україна отримала ще 1200 тіл, які, за твердженням російської сторони, належать українським громадянам, зокрема військовослужбовцям різних формувань.

Раніше, як писав Главред, Україна повернула країні-агресору Росії кілька тіл, які були передані в рамках репатріації, тому що експертизи показали, що вони належали російській стороні.

18 вересня в Україну з Росії повернули тіла ще тисячі загиблих громадян.

