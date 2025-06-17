Тіла розірвані, важко ідентифікувати: скільки людей загинуло внаслідок ударів по Києву

Що відомо:
- РФ атакувала Україну ракетами та "Шахедами"
- Внаслідок ударів в Україні загинуло 12 людей
- У Києві продовжуються пошуково-рятувальні операції
Російські окупанти атакували Україну ракетами та ударними безпілотниками типу "Шахед". Внаслідок ворожої атаки загинуло 12 людей. Серед них 10 - загиблі у Києві. Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Водночас це не остаточні дані, адже пошуково-рятувальна операція у Києві ще триває, під завалами можуть бути ще люди.
"На жаль, оперативна інформація часто піддається корегуванню. Оскільки під час пошуково-рятувальних робіт можуть виявлятися частини тіл, які спершу фіксуються як окремі загиблі. Остаточне підтвердження дають експерти-криміналісти після аналізу в мобільній ДНК-лабораторії. На місцях ударів по житловій інфраструктурі продовжують працювати рятувальники та поліцейські", - написав Клименко.
Нині рятувальна операція триває на двох локаціях у столиці. Роботи обіцяють не припиняти, поки не будуть знайдені всі люди.
Удари РФ по Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, у ніч на 17 червня країна-агресор РФ атакувала Київ із повітря. Внаслідок масованої атаки Росії на столицю було пошкоджено гуртожитки Київського авіаційного інституту, житловий будинок і навчальний заклад.
Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що під час масованої атаки на Київ у ніч на 17 червня армія РФ застосувала 175 дронів, понад 14 крилатих ракет і щонайменше дві балістичні ракети. Найбільше житла та майна звичайних киян ворог знищив у Солом'янському та Дарницькому районах.
Крім того, унаслідок російської ранкової атаки по Одесі постраждали 17 осіб, серед яких вагітна жінка та 17-річна дівчина. Росіяни зруйнували житлові будинки в історичному центрі Одеси, дитячий садок та інклюзивний центр.
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Хто такий Ігор Клименко?
Ігор Володимирович Клименко - державний український діяч, міністр внутрішніх справ України з 7 лютого 2023 року (виконував обов'язки з 18 січня до 7 лютого), з 2019 до 2023 року - голова Національної поліції України, повідомляє "Вікіпедія".
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