В Україну повернули ще 1200 тіл загиблих - перші деталі

Про що йдеться у матеріалі:
- Росія передала Україні тіла 1200 загиблих
- Найближчим часом буде проведена ідентифікація репатрійованих тіл
До України повернули ще 1200 тіл загиблих в рамках чергового етапу репатріації. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у Telegram.
Зазначається, що цей етап реалізовано в межах домовленостей, досягнутих під час переговорів у Стамбулі. Повернуті тіла, за інформацією російської сторони, належать українським громадянам, зокрема військовим.
"Найближчим часом слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл", - йдеться у повідомленні.
Репатріацію вдалося здійснити завдяки злагодженій роботі фахівців Координаційного штабу, Об’єднаного центру при СБУ, ЗСУ, МВС, Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС, а також інших установ сектору безпеки і оборони.
В Координаційному штабі висловили окрему подяку Міжнародному Комітету Червоного Хреста за сприяння, а також особовому складу Центрального управління ЦВС Генштабу ЗСУ та Об’єднаному центру ЦВС, які організували транспортування тіл до відповідних державних установ і передачу загиблих до правоохоронних органів та судово-медичної експертизи.
Повернення загиблих - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 14 червня в межах чергового етапу репатріації Україна отримала ще 1200 тіл, які, за даними російської сторони, належать українським громадянам, зокрема військовим. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).
Раніше, 11 червня, в рамках аналогічних заходів з території Росії було повернуто 1212 тіл загиблих військовослужбовців.
16 травня в Україну повернули останки ще 909 загиблих захисників.
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Що таке Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими?
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими - тимчасовий допоміжний орган Кабінету Міністрів України для координації діяльності різних органів влади, силових структур і громадських об'єднань, пише Вікіпедія.
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