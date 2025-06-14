Сприяння надав Міжнародний Комітет Червоного Хреста.

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В Україну повернули ще понад тисячу тіл загиблих військових / колаж: Главред, фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

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Слідчі проведуть ідентифікацію репатрійованих тіл

Репатріацію вдалося провести в рамках домовленостей у Стамбулі

У суботу, 14 червня, відбувся черговий етап репатріаційних заходів: Україна отримала ще 1200 тіл, які, за твердженням російської сторони, належать українським громадянам, зокрема військовослужбовцям. Про це інформує Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

Зазначається, що найближчим часом слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС здійснять усі необхідні експертизи та проведуть ідентифікацію репатрійованих тіл.

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У штабі додали, що репатріаційні заходи вдалося провести за результатами спільної роботи співробітників КШППЗ, Об'єднаного центру при СБУ, ЗСУ, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур сектору безпеки й оборони України.

Сприяння надав Міжнародний Комітет Червоного Хреста.

Обмін полоненими - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 14 червня відбувся четвертий за тиждень обмін з РФ військовополоненими.

10 червня Україна і Росія теж провели обмін полоненими в рамках домовленостей, досягнутих у Стамбулі 2 червня.

Згодом повідомлялося, що всі звільнені мають важкі поранення і хвороби: ампутації, осколкові травми, проблеми із зором, інфекції та хронічні захворювання, у деяких діагностовано гепатит і туберкульоз.

Раніше стало відомо, що Україна свідомо утримується від оприлюднення кількості захисників, яких вдалося повернути з російського полону в рамках обмінів. Причина - безпека самих обмінів і загроза зриву домовленостей через публічну активність.

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