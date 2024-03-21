Росіяни донатили на дрони для України під час "виборів" у РФ - розвідка

Громадяни російської федерації надавали фінансову допомогу армії України, поки в Росії проходили вибори.

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Росіяни донатили на дрони для України під час "виборів" у РФ / колаж: Главред, фото: Flickr, Picryl

Під час міжнародного благодійного збору на купівлю чергової партії дронів "Січ" для підрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України, найактивнішими у внесках виявилися громадяни Росії. Про це розповіли в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

За чотири дні до волонтерської акції, яку проводить телеканал "Freedom", долучилися близько 3000 людей, Більше половини з них, а саме - 1538 осіб є громадянами Росії.

Згідно із заявою ГУР, символічним є той факт, що пік донатів на дрони для української розвідки від громадян країни-агресора був у момент проведення "виборів" Путіна.

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"Замість участі в кремлівському фарсі свідомі росіяни вирішили проголосувати доларом і євро заради свободи своєї держави", - розповіли в ГУР.

Крім іншого, до міжнародного збору приєдналися також громадяни Німеччини, Польщі, Молдови та Латвії.

"Це найкраща інвестиція у вільне майбутнє Росії, яке може настати тільки в разі повного знищення і демонтажу терористичного режиму в кремлі", - резюмували розвідники.

Коаліція дронів - що це таке На 19-му засіданні Контактної групи з оборони України оголошено про запуск Коаліції дронів, до якої вже долучилися 8 країн: Швеція, Данія, Німеччина, Литва, Естонія, Нідерланди, Латвія та Велика Британія. Країни Північноатлантичного альянсу нададуть Україні мільйон безпілотників 2024 року. Навесні Канада планує передати Україні понад 800 сучасних бойових дронів SkyRanger R70 на суму в 100 млн канадських доларів (близько 73 млн дол США). Про це заявив міністр оборони Канади Білл Блер у Торонто. За словами Блера, ці дрони канадського виробництва - одні з найкращих у світі у своєму класі. Влітку Франція поставить в Україну 100 безпілотних літальних апаратів. Дрони замовили в компанії Delair. Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

Озброєння для України

Як повідомляв Главред, пріоритетом Конгресу США є узгодження бюджету уряду на 2024 рік. Оскільки це питання вже майже вирішене, то до пакету допомоги Україні перейдуть уже найближчим часом. Про це заявив спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон. Він пообіцяв не зволікати з міжнародними питаннями.

При цьому, питання надання військової допомоги США Україні знову буде відкладено, як мінімум - до 9 квітня. Голова Палати представників Конгресу США Майк Джонсон спочатку хоче зосередитися на затвердженні загального бюджету США, а потім повернутися до міжнародних питань.

Також, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував новий пакет військової допомоги для України. Про це він заявив 19 березня перед засіданням Контактної групи з оборони України, яка проходить на авіабазі Рамштайн у Німеччині. За його словами, є прогрес у напрямку боєприпасів.

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