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Франція передасть ЗСУ сотню дронів Delair: коли їх відправлять в Україну

Анна Ярославська
1 березня 2024, 06:50
Глава французького Міноборони не повідомив, які саме дрони отримають ЗСУ. Але судячи з опублікованих фото, мова йде про модель Delair DT46.
Дрони Delair
Франція закупить для ЗСУ сотню дронів Delair / Колаж: Главред, фото: twitter.com/SebLecornu

Влітку Франція поставить в Україну 100 безпілотних літальних апаратів. Дрони замовили у компанії Delair. Про це повідомив Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

"Завдяки інноваційній програмі Франція замовляє у Delair 100 боєприпасів з дистанційним управлінням, які надійдуть в Україну цього літа", - написав Лекорню в Twitter.

За його словами, французький військово-промисловий комплекс отримає замовлення на виготовлення двох тисяч таких безпілотників – для французької та української армій.

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"В цілому, в нашій оборонній промисловості будуть замовлені дві тисячі дистанційно керованих безпілотників. Для потреб наших військ і потреб України", — зазначив Лекорню.

Глава французького Міноборони не повідомив, які саме дрони отримають ЗСУ. Але судячи з опублікованих фото, мова йде про модель Delair DT46.

Дрон Delair
Франція замовить у Delair 100 безпілотників / Фото: twitter.com/SebLecornu
Дрон Delair
Дрон Delair / Фото: twitter.com/SebLecornu

Цей безпілотник літакового типу здатний пролітати близько 100 км і нести навантаження до 5 кг, при цьому він здатний приземлятися в повністю автономному режимі на майданчик розміром 80 на 20 метрів.

Дрони Delair - що про них відомо

Компанія Delair - один з провідних світових виробників дронів. Виробляє кілька моделей розвідувальних безпілотників дальністю польоту від 8 до 100 км.

Компанія пропонує своїм клієнтам безпілотники DT46, Dt26 Line і UX11. Безпілотники розробляються для прикордонного контролю, розвідки та спеціальних операцій.

У Delair кажуть, що "дрони розраховані на постійне використання в будь-яку пору року, надійні та легко ремонтуються й оснащені якісними датчиками, передає Мілітарний.

Також слід зазначити, що цю компанію армія Франції обрала для створення ударних безпілотників.
Програма спрямована на швидке створення французьких недорогих телекерованих ударних дронів, які будуть прості у використанні та здатні вражати легкі цілі на дальності в межах 5 кілометрів.

Поставка сучасних дронів Україні

На 19-му засіданні Контактної групи з оборони України оголошено про запуск коаліції дронів, до якої вже приєдналися 8 країн: Швеція, Данія, Німеччина, Литва, Естонія, Нідерланди, Латвія та Велика Британія. Коаліція також взяла на себе завдання розмінування української території, залучивши 20 країн.

Країни Північноатлантичного альянсу нададуть Україні мільйон безпілотників у 2024 році. Велика Британія разом з Латвією очолить коаліцію безпілотників. Про це повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Україна може виробити понад один мільйон дронів для потреб Збройних Сил. Все залежить від технічних характеристик апаратів. Ринок значно розвинувся і може працювати на більшому обсязі, ніж передбачено кошторисом, заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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