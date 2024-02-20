Канада передасть Україні понад 800 дронів: названо терміни

Навесні Канада планує передати Україні понад 800 сучасних бойових дронів SkyRanger R70 на суму в 100 млн канадських доларів (близько 73 млн дол США). Про це заявив міністр оборони Канади Білл Блер у Торонто.
За словами Блера, ці дрони канадського виробництва - одні з найкращих у світі у своєму класі, передає Укрінформ.
"Вони можуть транспортувати різні вантажі вагою до 3,5 кг, зокрема боєприпаси. Ці дрони допоможуть українцям на передовій швидко, точно й ефективно визначати цілі", - сказав міністр.
SkyRanger здатний визначати окремі транспортні засоби та джерела тепла з великої відстані та за поганих погодних умов.
"Ми очікуємо, що перші системи надійдуть Збройним силам України вже цієї весни. Вони поспішають - і так само ми", - зазначив Блер.
Підписаний із виробником дронів контракт передбачає надання також запасних деталей та послуг з обслуговування.
Тим часом міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен повідомила, що країна вже передає безпілотники Україні.
"Я не можу назвати точну кількість, але ми вже передаємо безпілотники Україні. Звичайно, я думаю, що ця коаліція безпілотників дуже важлива, тому що тепер ми об'єднаємо зусилля, а це означає, що ми зможемо збільшити кількість безпілотників, а також конкретизувати відповідно до потреб України", - сказала Оллонгрен в інтерв'ю Delfi.
Міністр висловила впевненість, що цього року Нідерланди зможуть почати передачу F-16.
Коаліція дронів
На 19-му засіданні Контактної групи з оборони України оголошено про запуск Коаліції дронів, до якої вже долучилися 8 країн: Швеція, Данія, Німеччина, Литва, Естонія, Нідерланди, Латвія та Велика Британія. Коаліція також взяла на себе завдання розмінування української території, залучивши 20 країн.
Країни Північноатлантичного альянсу нададуть Україні мільйон безпілотників у 2024 році. Велика Британія разом із Латвією очолить коаліцію безпілотників. Про це повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу в Брюсселі в лютому 2024 року.
Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що її країна долучається до військової коаліції, щоб надати Україні передові технології безпілотників і посилити бойові можливості в протистоянні з Росією. Вона наголосила, що це може призвести до додаткових витрат поряд з уже виділеними 2 мільярдами євро на допомогу Україні на 2024 рік.
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