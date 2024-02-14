Буде більше дронів та F-16: Умєров розповів про результати 19-го "Рамштайну"

У рамках 19-го засідання Контактної групи з питань оборони України відбувся офіційний запуск Коаліції дронів, до якої приєдналося вже 8 країн - Швеція, Данія, Німеччина, Литва, Естонія, Нідерланди та Латвія. Міністр оборони Рустем Умєров доповів про результати сьогоднішнього "Рамштайну".
Зокрема, міністр доповів про посилення протиповітряної оборони - як системами, так і ракетами до них.
"Офіційно почала роботу коаліція Коаліції інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони. 15 країн вже приєднались. Вдячний Німеччині, Франції та США за лідерство", - написав він.відео дня
На порядку денному також були артилерійські системи і снаряди. Зокрема - їхнє спільне виробництво.
"F-16. Йдемо за графіком у рамках всіх домовленостей з партнерами. Дрони. Буде більше. Посилюємо взаємодію з партнерами в питанні безпілотних систем. Сьогодні офіційно запустили роботу Коаліції дронів. Вже вісім країн приєднались - Швеція, Британія, Данія, Німеччина, Литва, Естонія, Нідерланди, Латвія. Вдячний Латвії за лідерство", - зауважив міністр.
З-поміж іншого, 20 країн офіційно приєднались до розмінування української території.
"Підтримка партнерів є. Працюємо, щоб вибити росіян з наших територій - як на землі, так і в морі і на небі", - підсумував Умєров.
Росія не припиняє атакувати Україну
За словами західних аналітиків, перебої з оборонною допомогою з боку країн Заходу можуть вже у березні викликати дефіцит боєкомплектів для систем протиповітряної оборони, що перебувають на озброєнні України. Ймовірно цим пояснюється посилення Росією атак з повітря, що спостерігаються останнім часом.
Відомо, що Росія продовжує накопичення ударних дронів "Шахед", зокрема шляхом власного виробництва й експорту з Ірану.
Якщо подивитися статистику за останні місяці, то, відповідно до зведень Повітряних сил ЗСУ, у грудні 2023 року - ворог запустив понад 600 літако-снарядів, що є рекордним показником. А у січні 2024 ворог - 274 Shahed, а за 11 днів лютого - 171 одиницю.
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