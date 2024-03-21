'У Росії немає вибору': топ-генерал НАТО зробив важливу заяву щодо війни

Голова Військового комітету НАТО відзначив, що навіть масштаб російської пропаганди не може приховати труни, які повертаються до Росії з війни.

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Топ-генерал НАТО зробив важливу заяву щодо війни / Колаж Главред, фото: 31 окрема механізована бригада, скріншот із відео

Російська пропаганда працює над створенням сильного образу для Росії, однак їй не вдається приховати те, що російський диктатор так і не досяг жодної із стратегічних цілей у війні проти України. Про це заявив голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер на Київському безпековому форумі, повідомляє Укрінформ.

"У Росії вибору немає - лише сила. Верховенство права - це лише фасад. Це театр, який влаштувало керівництво, щоб обдурити людей, що вони також відіграють важливу роль", – заявив адмірал, виступаючи в ході свого першого візиту до України з початку повномасштабного вторгнення.

Бауер підкреслив, що анексуючи Крим, Росія явно проігнорувала міжнародний порядок, і 24 лютого 2022 року її керівництво повністю зірвало маску, відкривши свою справжню сутність перед світом.

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"Росія відчайдушно намагається створити образ сили, але демонструють вони лише слабкість. Не існує такого масштабу пропаганди, який б міг би приховати всі ті труни, що повертаються до Російської Федерації. Не існує такої пропаганди, яка б знайшла відповіді на запитання родин загиблих солдатів. Жодна пропаганда не може приховати правди про те, що президент Путін не досяг жодної зі своїх стратегічних цілей", - зазначив голова Військового комітету НАТО.

Втрати України та Росії у війні Втрати України у війні є державною таємницею. Втрати збройних сил РФ також засекречено. Президент України Володимир Зеленський уперше назвав кількість загиблих українських військових 25 лютого на пресконференції в рамках форуму "Україна. Рік 2024". За його словами, 31 тисяча українських військових загинула в цій війні. За його словами, РФ втратила загиблими 180 тисяч осіб, безвісти зниклих підрахувати не вдається. Загалом, втрати окупантів становлять до 500 тисяч разом із пораненими. За оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), станом на кінець лютого 2023 року загальні втрати РФ вбитими і пораненими становили 200-250 тис., включно з 60-70 тис. загиблих (включно з втратами самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" і найманцями ПВК "Вагнер"). Втрати РФ за рік війни з Україною перевищили втрати СРСР і Росії у всіх війнах після Другої світової, разом узятих. Темп втрат теж значно більший, ніж у минулих війнах: у Чечні під час першої та другої чеченських воєн російська армія втрачала від 95 до 185 осіб на місяць, в Афганістані - 130-145, в Україні - 5-5,8 тисячі вбитих на місяць, пише Вікіпедія.

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