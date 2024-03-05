Потрібно 44 млрд грн: Гетманцев розповів про новий військовий збір для бізнесу

Кабмін готує законопроєкт, який дасть змогу забезпечити нові надходження до бюджету, зокрема, за рахунок запровадження військового збору для фізосіб-підприємців.

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Як каже Гетманцев, за рахунок збільшення військового збору хочуть збільшити дохідну частину бюджету / колаж Главред, фото УНІАН

Український уряд готує новий законопроєкт, який дасть змогу забезпечити додаткові надходження до держбюджету, зокрема, за рахунок введення військового збору для фізичних осіб-підприємців. Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, повідомляє портал "Ми - Україна".

За словами нардепа, законопроєкт Кабміну дасть змогу забезпечити додаткові надходження до держскарбниці та збільшить її дохідну частину на 44 млрд гривень.

Це хочуть зробити завдяки збільшенню військового збору, запровадженню військового збору для ФОПів, для юридичних платників єдиного податку, для певних видів операцій з нерухомим майном та ювелірними виробами.

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"І це Кабмін нам запропонує як законопроєкт. Уже в березні очікуємо цей законопроєкт", - підсумував Гетманцев.

Крім того, Мінфін уже передав на розгляд пропозиції щодо залучення додаткових приблизно 44 млрд грн.

"Це точкові рішення", - розповідають у Кабміні. Пропозиції розроблені для виконання меморандуму з МВФ, і вони не вирішують реальну потребу в грошах.

"Зараз Мінфін дав пропозиції щодо 44 млрд. Це вже звучало в ЗМІ. Там військовий збір у 0,1% з ювелірних виробів, з продажу транспортних засобів, з прибутку ФОПів - це точкові рішення. Вони по краплині зібрали 44 млрд. Поки немає навіть сформованих пропозицій у вигляді законопроєкту", - підсумували вони.

Хто такий Данило Гетманцев Гетманцев Данило - український політик, юрист і науковець. З 2019 року — народний депутат України 9-го скликання від партії "Слуга народу". Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики. Доктор юридичних наук, професор, повідомляє Вікіпедія.

Нагадаємо, в агентстві Bloomberg повідомили про те, що на тлі розмов і нестабільності в питанні ухвалення рішення США надати Україні допомогу, влада нашої країни розробляє план, який зміг би отримати необхідні гроші і покрити бюджетний дефіцит.

Крім того, там заявили, що українські чиновники збираються продемонструвати цей план МВФ наступного тижня, під час триденного візиту його співробітників до Києва.

В агентстві також додали, що головним джерелом коштів, яке може замістити американські гроші, може стати розширення внутрішніх державних запозичень. А уряд очікує, що банки продовжать інвестиції коштів у високоприбуткові державні облігації.

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