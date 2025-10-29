Суперзірка 2000-х років оголосила про завершення кар'єри: яка причина відходу зі сцени

Неллі Фуртадо хоче завершити свій творчий шлях і зосередитися на цілях, "відповідних" періоду життя.

https://glavred.net/stars/superzvezda-2000-h-godov-obyavila-o-zavershenii-karery-kakaya-prichina-uhoda-so-sceny-10710587.html Посилання скопійоване

Неллі Фуртадо оголосила про завершення музичної кар'єри / колаж: Главред, фото: instagram.com/nellyfurtado

Коротко:

Неллі Фуртадо оголосила про завершення музичної кар'єри

Співачка звернулася до всіх своїх шанувальників

Знаменита канадська співачка Неллі Фуртадо, яка відома хітами "Say It Right" і "Give It To Me", оголосила про завершення музичної кар'єри. Про це вона повідомила у своєму Instagram.

Спочатку артистка згадала, як зароджувався її творчий шлях і показала архівне фото.

відео дня

"25 років тому вийшов мій перший альбом. На першому слайді мені 20 років, збираюся зіграти свій перший концерт як професійний артист на Lilith Fair. Я сходила в магазин і купила цю рожеву сукню і блискучі туфлі на платформі, щоб виступити", - написала Неллі.

Фото: instagram.com/nellyfurtado

Однак зараз Фуртадо хоче завершити свій творчий шлях і зосередитися на цілях, "відповідних" періоду життя. Вона звернулася до всіх своїх шанувальників із такими словами:

"Я вдячна за всі роки веселощів і справжнього дива. Безмежна вдячність усім, хто коли-небудь слухав мою музику і відвідував будь-яке моє шоу. Я люблю вас і ваші відкриті серця! Також дякую всім тим, хто так наполегливо працював, щоб допомогти мені здійснити мої мрії на творчому рівні".

До слова, подейкують, що причиною завершення кар'єри став постійний хейт щодо фігури зірки. Відомо, що Неллі за останні роки набрала вагу.

До речі, Неллі 2000 року випустила свій дебютний альбом "Whoa Nelly!", а її пісня "Like a Bird" стала справжнім хітом. Згодом її композиції активно ротувалися в хіт-парадах і отримували чимало нагород і відзнак - пісні Фуртадо були в Тор-30 багатьох американських чартів, увійшли в 10-ку Billboard Hot 100.

У 2006 році вона випустила нову платівку "Loose", в якій був танцювальний трек "Give It to Me" з Джастіном Тімберлейком.

До слова, Фуртадо також стала володаркою премії "Grammy Awards" 2002 року, за п'ять років - "BRIT Awards" і "MTV Europe Music Awards".

Любиш чутки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що українська відома актриса Ксенія Мішина поділилася, як вона спілкується зі своїм сином Платоном, якому вже 13 років. Мішина зазначила, що після повернення хлопчика з літнього табору, його дорослішання проявилося ще сильніше.

ВійськовослужбовецьДмитро Дікусар звернувся до шанувальників у день свого ювілею. Також він зізнався, що дуже змінився за час війни і навчився цінувати прості речі.

Вас може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред